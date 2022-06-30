Sunar, yükselişe devam ediyor - Son Dakika
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Sunar, yükselişe devam ediyor

30.06.2022 12:01
Sunar, yükselişe devam ediyor

Tarıma dayalı gıda sektörünün Türkiye'deki güçlü grubu Sunar, İSO 500 ve TİM 1000 listelerindeki yükselişini devam ettiriyor.

Tarıma dayalı gıda sektörünün Türkiye'deki güçlü grubu Sunar, İSO 500 ve TİM 1000 listelerindeki yükselişini devam ettiriyor. Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, yükselişte en önemli payın özveriyle görev yapan nitelikli insan kaynağına ait olduğunu söyledi.

Sunar Şirketler Grubu'nun bitkisel sıvı yağ üreten şirketi Elita Gıda'nın İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 23 sıra yükselerek 249'unculuğa yükselmesinin ardından Sunar Şirketler Grubu'nun 3 şirketi 'Türkiye İhracatçılar Meclisi İlk 1000' listesine girmeyi başardı.

Grup ihracatı 300 milyon doları aştı

TİM 1000 Listesi'nde Elita Gıda 347'nci sırada yer alırken Sunar Pazarlama 818, Sunar Mısır da 885'inci sırada yer aldı. Toplam 6 şirketiyle 200 milyon doları aşan ihracat gerçekleştiren Sunar Şirketler Grubu'nun başarısında önemli unsurun aidiyet sahibi nitelikli insan kaynağı ve tüm paydaşların olduğunu belirten Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, "Şirketlerimizin satın almadan üretime, finanstan satışa, üretimden lojistiğe kadar her departmanında görev alan arkadaşlarımızla bu ülkede üretimin artması için çaba sarf ediyoruz. Turquality Marka Teşvik programından AR-GE Merkezimize devletimizin birçok alanda sağladığı desteklerden ve teşviklerden yararlanıyoruz. Yaptığımız dev yatırımlarla ithalatını önlediğimiz her bir üründe, AR-GE Merkezimizde ortaya koyduğumuz her yeni üründe, ihracat yaptığımız ülke sayısını her artırdığımızda, kendi markalarımızı dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciyle buluşturduğumuzda, uluslararası yarışmalarda derece aldığımızda sadece şirketlerimize değil ülkemize olan bağlılık ve sevgiyi artırdığımıza inanıyoruz" dedi.

Sunar Şirketler Grubu'nun sahip olduğu entegre üretim yapısı, yüksek kapasitesi, ithal ikame ürünleri, kendi markalarıyla ihracatı, geniş bilgi birikimiyle Avrupa'nın en büyük tarıma dayalı sanayi gruplarından biri olmayı hedeflediğini belirten Özkan, 1000'i aşkın çalışanı bulunan Grubun markalarıyla 100'den fazla ülkede 'Türkiye' bayrağını dalgalandırdığını söyledi.

Katma değerli zengin ürün yelpazesi

Grup şirketlerinden; Sunar Mısır nişasta, nişasta bazlı ürünler ve polioller, Elita Gıda perakende ve ev dışı tüketime yönelik bitkisel sıvı yağlar, Sunar Özlem un ve yem, NÇS taze ve kuru meyve alanında üretim ve satış yapıyor. Sunar Şirketler Grubu'nun dış ticaret faaliyetleri Sunar Pazarlama şirketi tarafından sürdürülüyor. Grubun en genç şirketi Sunar NP ise Türkiye'nin ilk TUV sertifikalı biyobozunur 'Termoplastik Nişasta' ve polimerlerini üretiyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

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