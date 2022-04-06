Süper Uyumlu Tarife'nin müşteri sayısı son bir yılda 2,5 kat arttı - Son Dakika

Vodafone Süper Uyumlu Tarife'nin müşteri sayısı son bir yılda 2,5 kat artarken, tarifenin öne çıkan içerik değiştirme özelliğini kullananların yüzde 81'inin sunulan deneyimden memnun olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un, ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk olan Süper Uyumlu Tarifesi'ne ilgi her geçen gün artıyor.

Müşterilerin, değişen ihtiyaçlarına göre tarifelerindeki internet, SMS ve dakika haklarını Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden istedikleri gibi kolayca düzenleyebildikleri Süper Uyumlu Tarife'nin müşteri sayısı son bir yılda 2,5 kat artarken, tarifenin özellikle içerik değiştirme özelliği kullanıcılarda yarattığı özgürlük hissiyle beğeni topladı.

Kullanıcılar, bu özellik sayesinde tarife içeriklerini ihtiyaçlarına göre seçiyor ve kullanmayacakları içeriklere para ödemek zorunda kalmıyor. Süper Uyumlu Tarife kullanıcılarının geri bildirimlerine göre, içerik değiştirme özelliğini kullananların yüzde 81'i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtirken, bu özelliğin farkında olan müşterilerin "net tavsiye oranı", olmayanlara göre 10 puan daha yüksek gerçekleşti.

"Müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, ürünleri müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla geliştirdiğimiz ve müşteri sayısı son bir yılda 2,5 kat artan Süper Uyumlu Tarife, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk. Bu tarifeyi kullanan müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor.

Müşterimiz, kullanmadığı içeriklere para ödemek durumunda kalmıyor. Özellikle içerik değiştirme özelliğimiz, kullanıcılarda yarattığı özgürlük hissiyle büyük beğeni topluyor. Bu özelliği kullananların yüzde 81'i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtiyor. Yine bu özelliğin farkında olan müşterilerimizin 'net tavsiye oranı', olmayanlara göre 10 puan daha yüksek. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

Ücretsiz sunulan durma özelliğiyle, tarife içeriğindeki haklar bittiğinde fatura kendiliğinden duruyor

Verilen bilgiye göre, Süper Uyumlu Tarife; durma, devretme ve dijital asistan özellikleriyle de müşterilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ücretsiz sunulan durma özelliğiyle tarife içeriğindeki haklar bittiğinde fatura kendiliğinden duruyor ve istenmedikçe fatura tutarı aşılmıyor. Devretme özelliğiyle fatura dönemi sonunda kullanılmayan dakika, SMS ve internet hakları bir sonraki aya devrediliyor.

Yapay zeka destekli dijital asistan TOBi ise aşım yapılmaması için müşterileri kullanımları konusunda sürekli uyarıyor ve önerilerde bulunuyor. Süper Uyumlu Tarife kullanıcıları, TOBi ile ayda ortalama 13 bin kez iletişime geçerek danışmanlık alıyor.

TOBi, Süper Uyumlu Tarife kullanıcılarına 4 farklı konuda bilgilendirme yapıyor. Müşteriyi genel anlamda bilgilendiren TOBi, tarifenin içerik değiştirme özelliği olduğu konusunda bilgi veriyor.

Vodafone, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için Süper Uyumlu Tarife ile kullanıcılara esneklik de sağlıyor. Buna göre müşterilere 3-5-7-10-13 GB mobil internet, 250-750-1500 dakika ve 10-250 SMS olarak içerik alternatifleri sunuluyor.

Müşteriler, aktivasyon anında tarifelerini kendileri oluşturabiliyor. Tarife ücretleri, seçilen içeriğe bağlı olarak 50 ila 92 TL arasında değişiyor. Süper Uyumlu Tarife'de içerik değiştirme özelliği her fatura döneminde bir kez kullanılabiliyor.

Vodafone ayrıca, Eve Hoşgeldin Kampanyası ile eski Vodafone'luları tekrar Vodafone'a çağırıyor.

Kampanya kapsamında, son 30 gün içinde numara taşıma yoluyla gelen ve GSM numarası 054X ile başlayan müşterilere Süper Uyumlu Tarife'de 12 ay boyunca ve yurt içinde geçerli 2 GB mobil internet hediye ediliyor.