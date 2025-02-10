Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Geniş Video İzle

Suriye'ye yapılan sıfır ve ikinci el araç sevkiyatları, son zamanlarda rekor seviyelere ulaştı. Bu durum hem ekonomik hem de politik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Suriye'ye yapılan bu sevkiyatlar, bölgenin ekonomik durumunu ve Suriye ile olan ticari ilişkileri doğrudan etkileyecek bir faktör olarak görülüyor.

10.02.2025 16:52  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından, Güney Kore başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden Suriye'ye transit geçiş ile ikinci el ve sıfır araç ticareti hız kazandı. 2012 yılında toplam sevkiyatın sayısı 40-50 bin civarındayken, geçici hükümetin görev yaptığı son 1 ayda 150 bini aştı.

Güney Kore ve Avrupa'nın birçok ülkesinden Suriye'ye ikinci el ve sıfır araç ticareti, 2013 yılında alevlenen iç savaş nedeniyle büyük oranda kısıtlandı. Baas rejiminin devrilmesinin ardından ticaret yeniden hız kazandı. Türkiye üzerinden transit taşımacılık kapsamında yapılan ikinci el ve sıfır araç nakliyesi, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan özel izinle gerçekleştiriliyor. Deniz taşımacılığıyla Mersin Limanı'na gelen araçlar, oto treylerlerle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Suriye tarafına geçiyor.

Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Taşımacılığı gerçekleştirilen lojistik firma yetkilisi Ahmet Arslan, "Bu tip araçların gelişi 2012 yılında başladı. 2013 yılında Suriye'deki iç savaştan dolayı güvenlik nedeniyle yasaklandı. Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılında bazı firmalara verdiği özel izinle sevkiyatı kısıtlı olarak yeniden başladı. Transit ticaret sebebiyle Türkiye'deki firmaların bu ticarete doğrudan bir girişimi yok. Suriyeli tüccarlara sadece lojistik destek hizmeti veriliyor. Yurt dışından gemilerle gelen araçlar, Mersin ve İskenderun limanlarının gelir elde etmesini sağlıyor. Ayrıca bölgemizde büyüyen oto çeker sektörü geliştikçe gelişiyor ve bu araçların sadece oto çekerle taşınması söz konusu olduğundan dolayı elbette bir getirisi oluyor. Limanlarda konteyner başına acenteler ve tahliye işlemlerinden dolayı getiri var dolayısı ile nakliye sektörü de bu transit ticaretten büyük fayda sağlıyor" dedi.

Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

"DAHA ÖNCE SADECE İDLİB'E GİDİYORDU, ŞİMDİ TÜM SURİYE'YE"

Arslan, kısıtlı transfer döneminde araçların daha önce sadece İdlib'e gittiğini, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından özellikle ocak ayının başından bu yana tüm Suriye'ye gitmeye başladığını vurgulayarak, "Ticaret şu an ülkemiz üzerinden transit yapılıyor ama ilerleyen zamanda Suriye'nin limanlarına da gitmeye başlar. O zaman Türkiye'ye gelmez. İkinci el araçların yanı sıra sıfır araçlar da gidiyor. Binek otomobilden, kamyonete, çekiciye kadar çeşitli araçlar talep ediliyor ve sevki sağlanıyor. Talebin gün geçtikçe daha da artacağını düşünüyoruz. Bu yılın ocak ayında ciddi anlamda artış oldu. 2012'de yıllık 40-50 bin araç gitti. Yasaklama kalkınca ocak ayından bugüne kadar 150 bin araç gitti" diye konuştu.

Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı
Suriye\'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Suriye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tatar9515:
    onlar bile bizden zengin ya arkadaş bu akp zihniyeti bitirdi ğlkeyi 54 17 Yanıtla
  • Apple User:
    bizim yerli araçları niye almıyorlar biz okadar kahırlarını çektik işimizi bile elimizden aldılar hep sabrettik 54 10 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    adamlar Türkiye'de çalışıp altin dolar yapip burdan oraya yatırım yapiyorlar simdi 43 4 Yanıtla
  • fevzi ermiş:
    Adamlar bizi kerhaneye gider işini bitirirsin peçete kullanırsın aynı peçeteyi yüzü kullanıyorlar bizim bir sürü yerli otomobilimiz var Türkiye’de üretilen otomobiller var niye bizden almıyorlar al işte bu devletin basit basiretsizliği bizi köprü niyetine kullanıyorlar yazıklar olsun 34 6 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    şefim ikinci el dışarı çıkıyor hemen zam çek ordan bakalım :) 25 2 Yanıtla
  • imre Tökeli:
    Türkiye'deki yerli sıfır ve 2.El araçlar çok pahali Suriye halkî icin... Simdi Almanya da 2.El ama iyi durumda Reno Megan buldum. Alip Türkiye üzerinden geçip Halep'te satmayi düsünüyorum. Ordaki piyasa fiati 4000 Dolar 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:17:53. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.