Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamaları sonrası İstanbul'da tekstil işleten bir şahıs, ''Yabancılar gitsin dediniz gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanımın 5'i de gitti, ne olacak şimdi?'' diyerek duruma isyan etti.

10.12.2024 15:12
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Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmeye başladılar. Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı ve Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşurken Suriyelilerin Türkiye'de istihdam ettiği sektörlerdeki işverenler bu durumdan pek hoşnut değil...

"5 YABANCI ÇALIŞANIMIN 5'İ DE GİTTİ"

İstanbul'da tekstil işleten bir şahıs da çektiği video ile bu duruma isyan etti. Suriyelilerin gitmesiyle birlikte yabancı zor duruma düştüğünü belirten şahıs, "Yabancılar gitsin dediniz gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanımın 5'i de gitti, ne olacak şimdi?" diyerek duruma isyan etti.

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz

İş Dünyası, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Ogun Kosem:
    adam gibi hakkını verip Türk işçi Alacaksin. düne kadar suriyelimi vardı agop. 481 24 Yanıtla
  • Hatice Tokay:
    Adam gibi para ver kendi vatandaşını çalıştır 311 15 Yanıtla
  • KORAY DUYAR:
    yalandan ağlama adam gibi ücret ver gelir herkez çalışmaya yalandan veryansın 260 15 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Adam ol izaya gel 183 8 Yanıtla
  • YAGİBASAN:
    surilere sigorta yapmıyorsun tabi ucuza işçi gücü... emekçiye alnının terini ve hakkını ver kendi vatandaşın çalışsın. 182 8 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Beter olun 153 12 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Bu tur haberlerin geneli algı yönetimi üzerine 113 9 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    merak etme o beş işçi evlerine bakıp gelecekler. çünkü karısı çoluğu çocuğu burada. Hem eskiden Suriye li işci mi vardı. 75 13 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    devletin verdigi asgari ücreti veririm + yemek + sigorta dersen aynen boyle dersin yok oyle bişey insanların hakkını veren hangi iş veren kimse insanlar onlarla calişir sizin gibi ac kopekler iş veren olsan ne olur olmasan ne olur bundan sonra emegini hakkını vereceksiniz insanlara 44 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    çokta umrumda fazla para verip türk işçi tutacan 24 0 Yanıtla
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