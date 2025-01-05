Yeni yıla girilmesiyle birlikte zam haberleri de ardı ardına gelmeye başladı. Son olarak direksiyon sınavlarına zam geldi.
Geçtiğimiz sene 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, 2025 itibarıyla bin 350 TL'ye yükseliş gösterdi. İlk sınavda başarılı olamayan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret ise 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye arttı. Sınava ikinci kez girenlere de yeni kayıtlarda zamlı tarifeler uygulanacak. Öte yandan başvurular 2024 senesinde yapılmış olsa dahi 2025 yılı için geçerli olacak ücretler ödenecek.
A, A1, A2 ve F sınıfı
B sınıfı
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı
Son Dakika › Ekonomi › Sürücü adayları dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi - Son Dakika
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