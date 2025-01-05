Sürücü adayları dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Sürücü adayları dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi

Sürücü adayları dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi

Yeni yılla birlikte zamlanan birçok kalemden biri de direksiyon sınav ücretleri oldu. Geçtiğimiz sene 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, 2025 itibarıyla bin 350 TL'ye yükseliş gösterdi.

05.01.2025 16:01
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Yeni yıla girilmesiyle birlikte zam haberleri de ardı ardına gelmeye başladı. Son olarak direksiyon sınavlarına zam geldi.

BİN 350 TL'YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz sene 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, 2025 itibarıyla bin 350 TL'ye yükseliş gösterdi. İlk sınavda başarılı olamayan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret ise 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye arttı. Sınava ikinci kez girenlere de yeni kayıtlarda zamlı tarifeler uygulanacak. Öte yandan başvurular 2024 senesinde yapılmış olsa dahi 2025 yılı için geçerli olacak ücretler ödenecek.

2025 EHLİYET ÜCRETLERİ

A, A1, A2 ve F sınıfı

  • Harç ücreti: Bin 883 TL
  • Değerli Kağıt Bedeli: Bin 420 TL
  • Vakıf Payı: 340 TL
  • Toplam: 3 bin 643 TL

B sınıfı

  • Harç Ücreti: 5 bin 678 TL
  • Değerli Kağıt Bedeli: Bin 420 TL
  • Vakıf Payı: 340 TL
  • Toplam: 7 bin 438 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı

  • Harç Ücreti: 9 bin 475 TL
  • Değerli Kağıt Bedeli: Bin 420 TL
  • Vakıf Payı: 340 TL
  • Toplam: 11 bin 235,60 TL

Ekonomi, Eğitim, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücü adayları dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kingsman:
    asgari ücrete yüzde 30, emekliye yüzde 15, ama vergi,ceza ve harçlara en az yüzde 80... padişahım çok yaşa!!! 0 0 Yanıtla
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