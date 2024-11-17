Sürücü kursu ücretlerine dev zam - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sürücü kursu ücretlerine dev zam

Geniş Video İzle

Yeni yılla birlikte birçok hizmet kaleminde zam yağmuru meydana gelecek ve bu kalemlerden biri de sürücü kursu ücretleri olacak. Şubat ayından itibaren sürücü kursu ücretlerinin 23 bin lirayı bulması bekleniyor.

17.11.2024 17:25  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yılla birlikte birçok hizmet kaleminde zam yağmuru yaşanacak. Bu kalemlerden biri de sürücü kursu ücretleri olacak.

BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Ocak ayında toplanacak komisyon tarafından belirlenecek olan yeni tarifeler öncesinde ehliyet kurslarında büyük yoğunluk yaşanıyor.

YÜZDE 60 İLA 70 ARASINDA ARTIŞ

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, yüksek enflasyon ve akaryakıt fiyatları ile asgari ücretteki artış göz önüne alındığında komisyon toplantısında yüzde 60 ila 70 oranında zam talep edeceklerini ifade etti.

Ehliyet kursu ücretlerinin Tekin'in dile getirdiği oranlarda zam gelmesi durumunda 23 bin lirayı bulması bekleniyor. Öte yandan harçlara da zam geleceği ifade ediliyor.

OCAK AYINDA KESİNLİK KAZANACAK

Sürücü kurslarında yeni taban ücretler, ocak ayında gerçekleştirilecek komisyon toplantısının ardından kesinlik kazanacak. Yeni tarifenin şubat ayından itibaren uygulamaya konulması planlanıyor.

Sürücü kursu ücretlerine dev zam

Ekonomi, 3-sayfa, Eğitim, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücü kursu ücretlerine dev zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Aman Geç Kaldınız 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para Lazım Emekliye Helal 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:59 Hizbullah’ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti
15:27 Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:45 İsveç’te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı İsveç'te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 17:40:03. #1.13#
SON DAKİKA: Sürücü kursu ücretlerine dev zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.