Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

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Yeni yıl öncesinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir zam iddiası ortaya atıldı. Yeniden Değerleme Oranı'na göre, 2025 yılında trafik cezalarının yüzde 45'e varan oranda artması bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte 2025 yılı için en düşük hız limiti ihlali cezası 2 bin 185 TL olacak.

01.10.2024 10:23  Güncelleme: 10:31
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2024 yılı için Yeniden Değerleme Oranı'nın yaklaşık yüzde 45 civarında olması öngörülüyor. Bu oran, trafik cezalarında da artışa neden olacak. 2024 yılı için en düşük hız limiti ihlali cezası 1.507 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025'te bu cezanın 2.185 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

1 YIL BOYUNCA YAŞANAN FİYAT ARTIŞI DİKKATE ALINIYOR

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışlarını dikkate alarak belirlenen bir oran olup, vergi, harç ve ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılıyor. Bu oran, vergi, harç ve cezaların belirli bir enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmesini sağlıyor.

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER DE ARTIYOR

YDO, sadece trafik cezalarını değil, aynı zamanda diğer mali yükümlülükleri de etkiliyor. Bu oran sayesinde vergi ve harçlar da her yıl enflasyon oranına göre güncelleniyor. Özellikle ekonomideki enflasyonist baskılar ve fiyat artışları, bu oran üzerinden mali yükümlülüklere yansıtılarak devletin gelirlerini düzenli şekilde artırıyor.

Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Otomobil, Ekonomi, Finans, trafik, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Harun Çelik:
    Devlet gücüyle haraç almak bu olmalı 133 5 Yanıtla
  • Zeynep İBİŞ:
    saçma sapan yerler de hız sınırları koyuyorlar 80 lik yerden bazen farkına varmadan 90 la geciyosun al başına bela 2100 lira bu asgarimiz maşallah bir türlü yükselmiyor herşey daha zam gelmeden 10 katı oluyor adalete bak . 119 4 Yanıtla
  • Hüseyin Alp:
    bakalim devlet harçların yapılan zam kadar asgari ve emekli ücretlerine bu kadar zam yapılacak mi 107 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    nasıl olsa vatandaşın sesi cukmiyor, araç muayene ücretlerine, cezalara bindir bindirebildigin kadar, yandaşlarına, dünyaki ismini dahi bilmediğimiz elinde mizrakla gezen ülkelerine savur savurabildigin kadar.. biz yerli ve milliyiz edebiyatiyla, bayrak inmeyecek ezan dinmeyecek gibi klişe cümlelerle meydanlarda nutuk atın .milyonlarda alkislasin..bu ülke duzelirmi? 82 5 Yanıtla
  • Taha Göktaş:
    Kendilerine gelince okkalı zam millete koyunca yasak oluyor 77 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Trafikte yapılan hata cana veya mala zarar veriyor o sebeple cezalar caydırıcı olmalı.yorumlara bakıyorum cezaları eleştirenler var olabilir ancak ben bir muhalif olarak diyorumki kurallara uydugunuz sürece cezalar ne kadar zamlanırsa zamlansın beni ilgilendirmiyor.KURALLARA UYALIM bu kadar basit 19 53 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Kriz yoktur keriz çoktur 64 6 Yanıtla
  • Nusret Gündüz:
    Aynı Zammı Hassasiyetle Aynı Oranlarda "ASGARİ ÜCRET"ede Yansıtın. El İnsaf... 60 4 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    yüzde 100 zam olsun 49 9 Yanıtla
  • Ismail Aynebek:
    Yeter güzelim yeter iki iki dört eder 23 6 Yanıtla
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