Suudi Arabistan bir ülkeyle daha milyarlarca dolarlık anlaşma imzaladı
Prens Trump'ın beklenmedik bir hamle yaptığı ve Airdrop yoluyla para dağıtmaya başladığı bildirildi. Bu durum, kripto para dünyasında büyük bir heyecana neden oldu. Airdrop, belirli bir kripto paranın sahiplerine, genellikle ücretsiz olarak yeni tokenler dağıtılması anlamına gelir. Prens Trump'ın bu adımının, kripto para piyasasında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
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27.01.2025 14:39:50. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan bir ülkeyle daha milyarlarca dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika
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