Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar - Son Dakika
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Ekonomi

Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar

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Son günlerde yaşanan dolandırıcılık iddiaları, Swiss Gold'un kurucusu E. K.'nın adını gündeme getirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin eski öğretim üyelerinden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız, 650 bin dolar değerindeki tasarrufunu bir çeteye kaptırdı. Akyıldız, elektronik mühendisi Cüney Akif Karay'ın da dolandırıldığını açıkladı.

15.11.2024 16:07  Güncelleme: 16:32
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Türkiye'nin tanınmış cerrah ve profesörlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, 'altın'a yüksek kar vaadiyle dolandırıldı. İddialara göre, adli sicil kaydında birçok nitelikli dolandırıcılık cezası bulunan E.K., yurtdışındaki prestijli şirketlerin adlarını ve faaliyetlerini kopyalayarak kurduğu şirket ve dolandırıcılık şebekesiyle bu kişileri dolandırdı.

Aralarında Türkiye'nin tanınmış cerrah ve profesörlerinin de bulunduğu 50 kişinin "Altın'a yüksek kar" vaadiyle dolandırıldığı öne sürüldü.

Adli sicil kaydında bir çok nitelikli dolandırıcılık cezası bulunduğu öne sürülen E.K.'nin bir süredir yurtdışındaki prestij sahibi şirketlerin adlarını ve faaliyetlerini kopyalayarak kurduğu şirket ve organize ettiği dolandırıcılık şebekesiyle aralarında tanınmış insanların da bulunduğu yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin eski öğretim üyelerinden emekli Profesör Yılmaz Akyıldız, 650 bin dolar değerindeki tasarrufunu bir çeteye kaptırdı. Akyıldız, elektronik mühendisi Cüney Akif Karay'ın da dolandırıldığını açıkladı. 2019 ve 2020 yıllarında toplamda 300 gram altın ve 8 kilogram gümüş karşılığında yatırım yaptığını belirten Akyıldız, aradan iki yıl geçtikten sonra parasını çekmek istediğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. "Paramı çekemedim, kandırıldım" diyerek yaşadığı şoku dile getiren Akyıldız, pek çok kişinin mağdur olduğunu vurguladı.

Dolandırıcılık, Ekonomi, Finans, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar - Son Dakika

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