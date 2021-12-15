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Taban'dan son yağ ustasına ziyaret - Son Dakika

Taban'dan son yağ ustasına ziyaret

15.12.2021 11:31
Taban'dan son yağ ustasına ziyaret

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurşunlu Mahallesinde Marmara Bölgesinin son yağ ustası olarak yarım asırlık atölyesinde ayçiçek yağı üretimi yapan 71 yaşındaki Sabri Sarıca'yı ziyaret etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurşunlu Mahallesinde Marmara Bölgesinin son yağ ustası olarak yarım asırlık atölyesinde ayçiçek yağı üretimi yapan 71 yaşındaki Sabri Sarıca'yı ziyaret etti.

Tarih kokan İnegöl'de maziyi yaşatanlardan biri de Kurşunlu Mahallesinde asırlık makinelerle 50 yıldan bu yana organik ayçiçeği yağı üretimi yapan 71 yaşındaki Sabri Sarıca. Marmara bölgesinin son ustası olan Sabri Sarıca'nın el emeğiyle yaptığı organik ayçiçeği yağları sadece İnegöl'de değil, çevre illerdeki tüketicilerden de büyük ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, 50 metrekarelik üretim tesisinde 50 yıldır yağ üreten Sabri Sarıca'yı ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle Sabri Sarıca'nın yıllar önce kayın babasının yanında çalışan çırağın hastalanıp işe gelmemesiyle başladığı yağ üreticiliği hikayesinin devam ettiği atölyeyi ziyaret eden Başkan Taban, yarım asırlık ustanın el emeği ile ürettiği yağları ve yağ üretim işlemlerini yerinde gördü. Vatandaşların getirdiği çekirdeklerin 5 ayrı işlem sonucunda yağa dönüştüğü 50 yıllık atölyede, Sabri Sarıca ay çekirdeklerinin yağa dönüşme süreci ve hikayesini anlattı. Mesleğe nasıl başladığını ve 50 yıldır sürecin nasıl değiştiğini de tek tek anlatan Sarıca'ya Başkan Alper Taban şehre kattığı değer adına teşekkürlerini sundu. - BURSA

Taban'dan son yağ ustasına ziyaret
Taban'dan son yağ ustasına ziyaret

Alper Taban, Kurşunlu, Marmara, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taban'dan son yağ ustasına ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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