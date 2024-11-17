Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı

Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı

Türkiye'nin önde gelen peynir markalarından Gürsüt konkordato talebinde bulundu. Tağşiş listesinde adı geçen peynir markasına mahkeme geçici mühlet verdi.

17.11.2024 12:14  Güncelleme: 12:39
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Antalya ve İzmir'de çökelek işi yapan ve "Çökelekçi Muzaffer" olarak tanınan Muzaffer Gürler ve kardeşlerinin şirketi Gürler Grup, yüksek faizler ve artan maliyetlere yenildi.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNDU

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Gürsüt iflasın eşiğine geldi.Gazeteci Erhan Gülenç'in haberine göre; Gürler Şirketler Grubu'nun kurucularından ve Tire Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler konkordato talebinde bulundu.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrasında Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama Anonim Şirketi ve Kosat Gürler için mahkeme 31 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet verdi.

ÜÇ KİŞİLİK HEYET İNCELEME YAPACAK

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirketlere ve Gürler'e bağımsız denetçilerden oluşan geçici konkordato komiserleri görevlendirdi. Kurulda Akademisyen Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, Hukukçu Gülay AYDIN ve Gıda Yüksek Mühendisi Bengi Avun Hasırcı yer aldı.

Komiser heyeti Gürsüt'ün mali durumunu detaylı bir şekilde inceleyecek. Şirketin borçlarını ödeme imkanı bulunursa yeniden yapılandırma süreci başlayacak, aksi halde iflas kararı verilecek.

Çok sayıda zincir markette satılan Gürsüt peynirinin de sahibi olan Gürler Grup toplamda bin 800 kişiyi istihdam ediyor.

TAĞŞİŞ LİSTESİNDE ADI VARDI

Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünleri listesine girmişti. "Gürsüt Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Tulum Peyniri-450 gram" ürününde yağ oranının olması gerekenden düşük çıktığı belirtilmişti.

Tağşiş listesine giren peynir markasından konkordato kararı

"İNEĞİN MEMESİNDEN NE ÇIKARSA ONU PEYNİR YAPIYORUZ" DEMİŞTİ

Kosat Gürler Tarım Bakanlığı'na itiraz edeceklerini belirterek, " Büyükbaş hayvan, sütünde yılın 12 ayında aynı yağ ve proteini vermez. Yaz aylarında yağ ve protein miktarı düşer. Kış ayları geldiğinde de en az yüzde 3'e kadar düşen yağ oranı, yüzde 4'e çıkar. Protein de aynı şekilde. Tamamen ineğin memesinden çıkan sütün mevsimsel protein ve yağ değişiminden kaynaklı bu durum. Bu daha önce nem yağ protein tağşişe girmiyordu. Yine girmemesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

İş Dünyası, Ekonomi, Mahkeme, Türkiye, Antalya, Finans, İzmir, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce:
    "Konkordato " yu fırsata çevirme derdindeler. Mahkemenin verdiği süre ile borçlarını erteletme derdindeler. Konkordato sürecinde olan şirket borçlarını ertelermek ile birlşkte alacaklarını tahsil edebiliyor. Konkordato ,iflas dan bir önceki adım olmakla birlikte yöneticiler bunu borç erteleme gibi görüyor. pek inandırıcı değil yani . 20 0 Yanıtla
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