Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerini açıkladı. Buna göre kredi ve mevduat arttı, kredi kartı harcamaları düştü. Takipteki alacakların sayısında ise artış olduğu dikkati çekti.

27.02.2025 14:40
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık verilerini açıkladı. 21 Şubat ile biten haftayı kapsayan verilerde kredi kullanımı, borçlu alacaklar ve kredi kartı kullanımına ilişkin güncel rakamlar yer aldı. Buna göre; bu hafta da kredi kartı kullanımında düşüş yaşanırken takipteki kredi kartı sayısının artması, ekonomi ve finans dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

KULLANILAN KREDİLERİN BÜYÜKLÜĞÜ 16 TRİLYON 690 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Krediler 16 trilyon 663,5 milyar TL'den 16 trilyon 690,9 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 702,9 milyar TL'den 19 trilyon 871,2 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 90,9 milyar TL'den 2 trilyon 92,9 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 869,6 milyar TL'den 1 trilyon 875,3 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 324 milyar TL'den 328,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki kredi kartı sayısı bu hafta da arttı
Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa uzun:
    Adam gibi insanların döndürebileceği bir yapılandırma yapamıyorlar insanlar faizin faizini ödeyemiyor bunu anlamıyor bu taş kafalar kişiye özel yapılandırma sistemi getir 29 1 Yanıtla
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