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Talas'ta KDV indirimine sıkı denetim - Son Dakika

Talas'ta KDV indirimine sıkı denetim

16.02.2022 12:10
Talas'ta KDV indirimine sıkı denetim

Talas Belediyesi, gıda maddelerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV)'nde gerçekleşen yüzde 7'lik indirimin ardından, ilçe genelindeki marketler başta olmak üzere gıda ve alışveriş yerlerinde fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi, gıda maddelerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV)'nde gerçekleşen yüzde 7'lik indirimin ardından, ilçe genelindeki marketler başta olmak üzere gıda ve alışveriş yerlerinde fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası temel gıda ürünlerinde yapılan yüzde 7'lik KDV indirimi sonrası Talas Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Koray Kök'ün de katıldığı kontrollerde KDV indirimleri, fahiş fiyat, gramaj ve etiket-kasa uyumu incelendi.

İlçe genelinde faaliyet gösteren başta marketler olmak üzere gıda ürünleri satan yerlere yapılan fiyat denetimlerinde KDV indirimlerinin etiketlere yansımasının yanı sıra fahiş fiyat ve gramajların kontrolleri de gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Talas'ta KDV indirimine sıkı denetim
Talas'ta KDV indirimine sıkı denetim

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Katma değer vergisi, Talas Belediyesi, alışveriş, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Talas'ta KDV indirimine sıkı denetim - Son Dakika Ekonomi


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