Talas'ta KDV indirimine sıkı denetim

Talas Belediyesi, gıda maddelerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV)'nde gerçekleşen yüzde 7'lik indirimin ardından, ilçe genelindeki marketler başta olmak üzere gıda ve alışveriş yerlerinde fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası temel gıda ürünlerinde yapılan yüzde 7'lik KDV indirimi sonrası Talas Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Koray Kök'ün de katıldığı kontrollerde KDV indirimleri, fahiş fiyat, gramaj ve etiket-kasa uyumu incelendi.

İlçe genelinde faaliyet gösteren başta marketler olmak üzere gıda ürünleri satan yerlere yapılan fiyat denetimlerinde KDV indirimlerinin etiketlere yansımasının yanı sıra fahiş fiyat ve gramajların kontrolleri de gerçekleştirildi. - KAYSERİ