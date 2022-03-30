Talat Paşa Konağı da İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi - Son Dakika
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Talat Paşa Konağı da İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

30.03.2022 12:30
Talat Paşa Konağı da İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı üzerindeki tarihi Talat Paşa Konağı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Daha önce Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı da İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

Tarihi Yarımada'daki Yerebatan Sarnıcı'nın giriş yapısı ve sarnıç üzerinde bulunan Talat Paşa Konağı,Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı gibi İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapacak. Polat, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralmasının önünü açan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, İBB müzelerine etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunacak.

TALAT PAŞA'NIN RESMİ KONUTU OLARAK YAPILMIŞTI

Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesi'nin kesiştiği noktada Yerebatan Sarnıcı girişinin karşısında bulunan Talat Paşa Konağı, Osmanlı dönemi sadrazamlarından Talat Paşa tarafından1917- 1918 döneminde resmi konut olarak kullanılmıştı.

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SON DAKİKA: Talat Paşa Konağı da İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi - Son Dakika
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