Tamek'in nostaljik kahverengi şişesi yeniden raflarda - Son Dakika
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Tamek'in nostaljik kahverengi şişesi yeniden raflarda

14.03.2022 13:44
Tamek'in nostaljik kahverengi şişesi yeniden raflarda

Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden Tamek, özenle hazırladığı meyve sularını adıyla özdeşleşen nostaljik kahverengi şişesinde bir kez daha sevenleriyle buluşturuyor.

Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden Tamek, özenle hazırladığı meyve sularını adıyla özdeşleşen nostaljik kahverengi şişesinde bir kez daha sevenleriyle buluşturuyor.

Türkiye meyve suyu sektörünün en köklü firmalarından Tamek, yoğun kıvamlı meyve sularını bir kez daha nostaljik kahverengi şişesinde tüketicileriyle buluşturdu. Yapılan açıklamaya göre, 1955 yılından bu yana tüketicilerini kaliteli ve lezzetli ürünlerle buluşturan şirketin klasik lezzetleri olan kayısı, şeftali ve vişne suları, Türkiye'deki tüm satış noktalarında 200 ml'lik kahverengi şişelerinde satışa sunuldu. Geçtiğimiz yıl OYAK Grup Şirketleri bünyesine katılan şirket, nostaljik kahverengi şişesiyle tüketicilerinin zihninde geçmiş ve bugün arasında adeta bir köprü kuruyor. Yoğun kıvamı ile kimilerini çocukluk, kimilerini ise gençlik anılarına götüren tatlar arasına giren kahverengi şişeler, uzun yıllar en sevilen meyve suları arasında yer almıştı. Şirket başlattığı kampanyayla bu nostaljik şişeleri yeni nesillerin de beğenisine sunuyor. - İSTANBUL

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tamek'in nostaljik kahverengi şişesi yeniden raflarda - Son Dakika


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