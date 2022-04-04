Tane erik 3 TL'den tezgahta - Son Dakika
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Tane erik 3 TL'den tezgahta

04.04.2022 15:26
Tane erik 3 TL'den tezgahta

Son günlerde sıcaklıkların da artmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan ve 10'lu paketi 30 liradan satılan erik, dikkat çekiyor.

Son günlerde sıcaklıkların da artmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan ve 10'lu paketi 30 liradan satılan erik, dikkat çekiyor.

Yaz meyvesi erik tezgahlardaki yerini almaya başladı. Erken hasat olan ve paket halinde satışa sunulan erik, 10'lu adetlik paketlerde 30 liradan satılıyor. Bazı müşteriler fiyatları yüksek bulurken, bazıları ise mevsimine göre normal olduğunu belirtiyor.

Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Okan Yurdakul, "Eriklerin şu an paketini 30 TL'ye satıyoruz. Gün geçtikçe erik daha da artıyor ve fiyatı düşüyor. Az olduğundan ve iklim şartından önce olgunlaştığından dolayı şu an fiyatları biraz yüksek. Yaklaşık 2 hafta sonra erik bolarmaya başlar, fiyatlar da oldukça düşer" dedi. - ORDU

Tane erik 3 TL'den tezgahta
Tane erik 3 TL'den tezgahta
Tane erik 3 TL'den tezgahta

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Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL Securitas Vakfı 5. yılını kutluyor Securitas Vakfı 5. yılını kutluyor

Türk Lirası, Hasat, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tane erik 3 TL'den tezgahta - Son Dakika


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