Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler - Son Dakika
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Ekonomi

Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler

Tapuya yüzde 200\'e varan yeni zam! İşte ücretler

Ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul alımında ödenen döner sermaye bedeline yeni bir zam daha geldi. Ev alanların ödediği döner sermaye, zammın ardından 5 bin 324 liraya yükseldi.

03.05.2025 09:15
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İstanbul'daki depremin ardından tapu işlemlerinde alınan döner sermaye bedeline ikinci kez zam yapıldı. Gayrimenkul alım-satımında ödenen bu tutar bir yıl içinde yüzde 116 artarken, yabancıya uygulanan zam oranı yüzde 332'ye ulaştı. Yabancıların konut, arsa, tarla alımında ödedikleri hizmet bedeli ise yıllıkta yüzde 332 artışla 16 bin 629 liraya çıktı.

KONUT ALAN 5 BİN 300 TL ÖDEYECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Konut, arsa, tarla alımlarında ocak ayında yeniden değerleme oranında yüzde 44 artan tapu döner sermaye hizmet bedelleri, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yüzde 200'e varan oranda yeniden artırıldı. Böylece İstanbul Şişli, Bakırköy, Kadıköy; Ankara Çankaya, Yenimahalle; Antalya Alanya, Kemer, Konyaaltı gibi emlak değerlerinin yüksek olduğu yerlerde konut alımında ödenen yaklaşık 2 bin 500 liralık tapu hizmet bedeli, ocak ayında 3 bin 550 liraya, önceki gün yapılan yüzde 50 artışla da 5 bin 324 liraya yükseldi. Emlak değeri görece düşük ilçelerde ise ocak ayında 2 bin lira olan bedel, önceki gün yaklaşık 3 bin lira oldu.

YABANCIYA YÜZDE 332

1 Mayıs 2025 tarihli kararla Türkiye'de emlak alan Suriye, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin vatandaşlarının ödediği ve geçen yıl yaklaşık 3 bin 900 lira olan tapu sermaye hizmet bedeli de arttı. Yılbaşında 5 bin 543 liraya yüksele bedel, önceki gün yüzde 200 artışla 16 bin 629 lira oldu. Böylece yıllık artış yüzde 332 oranında gerçekleşti.

YÜZDE 10'U KENTSEL DÖNÜŞÜME

Türkiye'de 2024 yılında gayrimenkul türlerinde 3 milyon 43 bin satış işlemi gerçekleşirken, tapu döner sermaye gelirlerinin yüzde 15'i bütçeye, yüzde 10'u kentsel dönüşüme ve yüzde 1'i de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) gidiyor. Yüzde 60 civarının personel maaş ve ödemelerine ayrıldığı belirtiliyor.

Ekonomi, Finans, Emlak, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mesko Aljovic:
    Milleti neresinden nasılsın öperim refleksi ile hareket eden hükümetimiz gözünü iyice karartmış.. 199 13 Yanıtla
  • derviş göktaş:
    Böyle devam ara vermek yok sürekli yeni kalemler 173 10 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Neyse; yolmaya dewam 154 8 Yanıtla
  • Tuna Han:
    asıl fırsatçılık devletin değil hükümetin yaptiğıdır troller bile artık yeter dedi 139 7 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    BEN SİZE DEMŞTİM AMA BUNLAR DAHA BASLANGIC BÜTÇE AÇIK VERDİKÇE DAHA COK ZAM GELİCEK 116 5 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Gabarda üretim arttı demişti. Tapu harçı zamlar başladı :)) 99 3 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak:
    Acilen birileri partisinin ismini ZAM partisi yapması lazım. 88 5 Yanıtla
  • Sadık Direk:
    bi taraftan pembe yalanlar süslü laflarla içi boş müjdelerle halkı kandır diğer taraftan herşeye zam bu dunyanin altı da var hesap var mahşer var yediğiniiz hurmaların hesabı var 76 3 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Soygunculuğu Devlet kendisi yapıyor 66 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    zam olayı kım neden cıkarmıskı sacma degılmı...sabıt fıyat olması lazım..dunyadakı yahudilermı zam sıstemını cıkarmıskı ülkeler batsın 64 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ekonomimizin düzelmesi için devlet herkesin maaşına 1 ay el koysun 1 ay kimse açlıktan ölmez. ama devletimiz kopru yol viyaduklerını yapmaya devam eder hizmete devam eder 4 54 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    evet soğan ekmek yiyip reis yedirmeyenler sahne sizin 47 3 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Kanal İstanbul yapıyoruz, para lazım para. Allah'tan büyük deprem olmadı. Yok vay halimize. 1999 depremi oldu ötv geldi, Hatay depremi oldu MTV ek geldi, İstanbul sallandı tapuya zam geldi. Allah'a dua edelim de ülkede bişey olmasın 48 1 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Sen emekliye askeri ücretliye yüzde 200 zam mı yaptında tapuya zam yapıyosun halk bir şey almasın enflasyonu çıkartmaya son gaz devam biran önce maliye bakanı ekonomi bakanı degişsin yeter ülkeyi batırdınız 34 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    her şey zamlanıyor,bir tek emekli maaşı yerinde kalıyor. birde askari ücret.. 30 1 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Gözü aç eşkiya sürüleri asla doymazlar.Cenabı Allah'a ve Azrail aleyhisselam Havale ediyoruz hepsinide kıyamet dahili bütün soylarınıda Aminnnn ???????????? 23 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Neden verdigin asgari ücret zammina oranla yükseltilmiyor bunlar.cebe giren 25 çıkan 110 olursa tesr tepki yapar dikkat edin. 18 1 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Artık yeter bıktık sizden zam zam başka bir şeye yaramıyor sunuz ülke yönetiminde zamla ülke yonetilmez 15 1 Yanıtla
  • abdullah uğur tok:
    Ev alırsın ama sadece ev almakla bitmez tapu harcı,emlakçı,döner sermaye,hatta ve hatta doğal şirketinin mahalleye çektiği hattın parasını bile senden alırlar.bakın eve çektigin doğal gaz projesinden bahsetmiyorum bile,sözün bittiği yerdeyiz artık.son darbeyi yiyip ölmek isteyen boksör gibiyiz ... 12 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ne oldu petrol cıkıyordu yine bizemi.. 9 0 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    secimden sonra ülkeden kaçacaklar ya ne kadar yolarsak o kadar kar diyorlar 4 0 Yanıtla
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