Tapuya yüzde 200\'e varan yeni zam! İşte ücretler

İstanbul'daki depremin ardından tapu işlemlerinde alınan döner sermaye bedeline ikinci kez zam yapıldı. Gayrimenkul alım-satımında ödenen bu tutar bir yıl içinde yüzde 116 artarken, yabancıya uygulanan zam oranı yüzde 332'ye ulaştı. Yabancıların konut, arsa, tarla alımında ödedikleri hizmet bedeli ise yıllıkta yüzde 332 artışla 16 bin 629 liraya çıktı.

KONUT ALAN 5 BİN 300 TL ÖDEYECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Konut, arsa, tarla alımlarında ocak ayında yeniden değerleme oranında yüzde 44 artan tapu döner sermaye hizmet bedelleri, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yüzde 200'e varan oranda yeniden artırıldı. Böylece İstanbul Şişli, Bakırköy, Kadıköy; Ankara Çankaya, Yenimahalle; Antalya Alanya, Kemer, Konyaaltı gibi emlak değerlerinin yüksek olduğu yerlerde konut alımında ödenen yaklaşık 2 bin 500 liralık tapu hizmet bedeli, ocak ayında 3 bin 550 liraya, önceki gün yapılan yüzde 50 artışla da 5 bin 324 liraya yükseldi. Emlak değeri görece düşük ilçelerde ise ocak ayında 2 bin lira olan bedel, önceki gün yaklaşık 3 bin lira oldu.

YABANCIYA YÜZDE 332

1 Mayıs 2025 tarihli kararla Türkiye'de emlak alan Suriye, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin vatandaşlarının ödediği ve geçen yıl yaklaşık 3 bin 900 lira olan tapu sermaye hizmet bedeli de arttı. Yılbaşında 5 bin 543 liraya yüksele bedel, önceki gün yüzde 200 artışla 16 bin 629 lira oldu. Böylece yıllık artış yüzde 332 oranında gerçekleşti.

YÜZDE 10'U KENTSEL DÖNÜŞÜME

Türkiye'de 2024 yılında gayrimenkul türlerinde 3 milyon 43 bin satış işlemi gerçekleşirken, tapu döner sermaye gelirlerinin yüzde 15'i bütçeye, yüzde 10'u kentsel dönüşüme ve yüzde 1'i de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) gidiyor. Yüzde 60 civarının personel maaş ve ödemelerine ayrıldığı belirtiliyor.