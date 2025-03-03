Sigaraya dev bir zam daha geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sigaraya dev bir zam daha geliyor

Sigaraya dev bir zam daha geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına 5 TL'lik yeni bir zam geleceğini duyurdu. Bu zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 86 TL'ye yükselecek.

03.03.2025 14:46  Güncelleme: 14:58
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileriyle yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına düştüğünü bildirdi. Fakat pek çok mal ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.

SİGARAYA ZAM YOLDA

Sigara fiyatları 5 TL zam alacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu zamla birlikte sigara fiyatlarının en düşük 86 TL'ye yükseleceğini belirtti.

"İNSANLAR HAYATINI KAYBEDİYOR"

Dündar, fiyat artışlarının sigara ve alkol kaçakçılığını artırdığını vurgulayarak, " ÖTV'nin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini" ifade etti. Son iki ayda sahte içkiden 113 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dündar, bu konuda yetkililere uyarılarda bulunarak, "İnsanlar hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı. Zamların tüm markalar için geçerli olacağı ifade ediliyor.

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Ekonomi, Finans, Tekel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya dev bir zam daha geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AHMET YILMAZ:
    Sigara ve alkollu içeceklerin vergileriyle imamlarin maaşi ödeniyor 136 25 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    zam değil haraç 119 6 Yanıtla
  • nihat karayel:
    Neye göre zam asgari ücret açıklandıktan sonra yapılan zamlar hainliktir tefeciliktir insanların kazancına göz dikilmiş hırsızlıktır 86 2 Yanıtla
  • 367236:
    donunuzu iyi tutun iyi sıkın lastik varsa bağlayın yoksa donunuz Elden Gider ben söyleyeyim Benzine de biraz indirim geliyor 2 hafta sonra oradan da geçirirler 1 lira indirim 3 lira bindirim biliyorsunuz 67 3 Yanıtla
  • 367236:
    eğer o öldüğü gün ben bir kazan irmik yapıp da üstüne de dondurma koyup dağıtmazsam Adam Değilim Bugün ölsün Bugün yapacağım 58 7 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Bir defa zam yapın peş peşe zam hoş karşılanmıyor ulkede 49 4 Yanıtla
  • C. Mersin:
    İngiltere'deki asgari ücrete bakın buradaki sigara fiyatı neredeyse İngiltere'deki en ucuz sigara fiyatına yakın. Bu adilik bu insanları umursamazlık 22 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    bir dal versene dıyen sayısı artar madem zararlı ıse yasaklansın nıye satılıyorkı 18 2 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    BIRAKIN SİGARAYI …! SIGARA ŞİRKETLERİNİ ZENGİN ETMEYİN…! 5 15 Yanıtla
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