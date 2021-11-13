Tarım Kredi Kooperatifi 550. şubesi Karabük'te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 550. şubesi Karabük'te hizmete açıldı.

Yeşilmahalle'de gerçekleşen açılışa Vali Fuat Gürel, Tarım Kredi Kooperatifi Grup Müdürü Yasin Topal Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Abdullah Nemutlu, Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu İbrahim Öztürk, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Ramazan Erakman ve Erdal Kaya ile şirket yöneticileri, çalışanlar ve vatandaşların katıldı.

Açılış için dualar okunmasının ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri Tarım Kredi Kooperatifi marketini gezdi. Kooperatif Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere çoğunluğu Tarım Kredi'ye ait ürünlerden oluşuyor. - KARABÜK