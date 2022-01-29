Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz görevden alındı

Enflasyon ve marketlerdeki pahalılığın ardından gündeme gelen Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği yönetiminde görev değişimi yaşandı.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Bir süre önce maaşı ve çiftçiye uyguladığı söylenen faiz ile tartışma konusu olan Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevden alındı. Poyraz'ın yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı oy çokluğu ile aldı.

5 YILDIR AYNI GÖREVİ YAPIYORDU

Görevden alınan Poyraz, 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

MAAŞ VE FAİZ TARTIŞMASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında pahalılığa karşı kooperatife ait marketlerin çoğaltılacağını açıklamasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri dikkatleri üzerine çekmişti. Bir süre sonra Genel Müdür Fahrettin Poyraz yüksek maaş iddiası ile tartışma konusu olmuştu. İddia edilen 180 bin TL'nin dörtte biri oranında maaş aldığını kaydeden Poyraz, ayrıca yönetim kurulu başkanı olduğu kurumlardan Gübretaş'tan 12 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı'ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını açıklamıştı. Poyraz hakkındaki bir diğer tartışma konusu da uyguladığı söylenen yüksek faiz içindi.

Fahrettin Poyraz

FAHRETTİN POYRAZ KİMDİR?

Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968'de Kütahya Domaniç'te doğdu. Babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde; doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı siyaset bilimi alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığı'nda başdenetçi olarak görev yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yaptı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Poyraz, evli ve 4 çocuk babasıdır.