Tarım Kredi marketlerinin yaptığı indirim Kılıçdaroğlu'nu memnun etmedi: Her şeyiniz skandal, utanın - Son Dakika
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Tarım Kredi marketlerinin yaptığı indirim Kılıçdaroğlu'nu memnun etmedi: Her şeyiniz skandal, utanın

15.08.2022 15:17
Tarım Kredi marketlerinin yaptığı indirim Kılıçdaroğlu'nu memnun etmedi: Her şeyiniz skandal, utanın

Tarım Kredi marketlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün başlattığı indirim kampanyası Kılıçdaroğlu'nu memnun etmedi. İndirimlerin 20-30 kuruşla sınırlı kaldığını belirten CHP lideri, Erdoğan'ı hedef alarak "Her şeyiniz skandal. Utanın be!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı; Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde başta et, süt, un ve ayçiçek yağı olmak üzere 30-40 üründe yüzde 30 indirim uygulaması bugün başladı. Sabahın erken saatlerinde Tarım Kredi marketlerine akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 12 Ağustos'ta açıklanan indirimli ürünler şöyle sıralandı: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

FİYATLAR NE KADAR?

Kampanyanın başlamasıyla 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya, 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan 147 liraya, 1 litrelik ayçiçek yağı 38 liradan 33 liraya, salça 18,50 liradan 17,90 liraya düştüğü görüldü. Bazı ürünlerde indirim fazla olurken, bazı ürünlerde ise sınırlı kaldı.

İNDİRİMLER KILIÇDAROĞLU'NUN MEMNUN ETMEDİ

Yapılan indirimler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu memnun etmedi. Fiyat düşüşlerini yetersiz bulan Kılıçdaroğlu, "Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be! Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren Saray iktidarınındır."

Tarım Kredi marketlerinin yaptığı indirim Kılıçdaroğlu'nu memnun etmedi: Her şeyiniz skandal, utanın
Tarım Kredi marketlerinin yaptığı indirim Kılıçdaroğlu'nu memnun etmedi: Her şeyiniz skandal, utanın
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