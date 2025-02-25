Bakanlık 8 bin 500 personel alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık 8 bin 500 personel alacak

Bakanlık 8 bin 500 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni bir istihdam müjdesi verdi. Bakan Yumaklı, 8 bin 500 yeni ekip arkadaşı istihdam edeceklerini duyurdu.

25.02.2025 14:20
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışmasında konuştu. Yumaklı, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu kadrolara ilişkin bilgi verdi.

8 BİN 500 PERSONEL ALINACAK

Yumaklı, bakanlık bünyesinde 8 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar kapsamında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Yumaklı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Yeşil vatanı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkileriyle daha etkin mücadele edebilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı ilerleyen aylarda ekiplerimize katmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun

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Tarım ve Orman Bakanı, İş Dünyası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık 8 bin 500 personel alacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Huseyin Gurkan:
    yandaşlara iş imkani 0 0 Yanıtla
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