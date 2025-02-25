Bakanlık 8 bin 500 personel alacak

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışmasında konuştu. Yumaklı, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu kadrolara ilişkin bilgi verdi.

8 BİN 500 PERSONEL ALINACAK

Yumaklı, bakanlık bünyesinde 8 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar kapsamında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Yumaklı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Yeşil vatanı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkileriyle daha etkin mücadele edebilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı ilerleyen aylarda ekiplerimize katmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun