Bakan Kirişci: "Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bizim başımızın tacı" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bizim başımızın tacı"

12.03.2022 13:49
Bakan Kirişci: "Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bizim başımızın tacı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üreticilerin, çiftçilerin başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bitkisel üretim alanında ve hayvansal üretim alanındaki faaliyetleriyle 85 milyonumuzun beslenmesi, giyinmesi ve barınması için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılıyorlar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üreticilerin, çiftçilerin başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bitkisel üretim alanında ve hayvansal üretim alanındaki faaliyetleriyle 85 milyonumuzun beslenmesi, giyinmesi ve barınması için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılıyorlar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, birtakım ziyaretler için Konya'ya geldi. İlk olarak 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret eden Bakan Vahit Kirişci, fuardaki stantları gezdi. Bakan Kirişci, tarımın başkenti, Türkiye'nin gerek bitkisel üretim gerekse hayvansal üretimde en önemli tedarikçisi, tarım makineleri alanında Türkiye'nin ve Türkiye dışından dünyaya yapılan ticaretin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Konya'da bulunduklarını belirterek, fuara olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bizim başımızın tacı"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 150 bine yakın çalışanıyla Türkiye'nin beşinci büyük bakanlığı olduğunu kaydeden Vahit Kirişci, "Böylesine büyük, gerek merkez gerekse taşra birimlerinde çalışanı olan bir bakanlığın Türkiye'de dokunmadığı bir kesim yok. Üreticilerimiz elbette bizim başımızın tacı. Çiftçilerimiz bizim başımızın tacı. Bitkisel üretim alanında ve hayvansal üretim alanındaki faaliyetleriyle 85 milyonumuzun beslenmesi, giyinmesi ve barınması için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılarken aynı zamanda bu ülkede bulunan 5 milyon mülteci sıfatlı vatandaşları da, dışarıdan gelen misafirlere de aynı zamanda doyurmakta. Pandemi nedeniyle belki bir miktar turist sayısında azalma olsa da, eğer pandemi öncesine dönecek olursak, 50 milyonun üstünde, 52 milyona kadar çıkmış bir turisti de misafirlerimizi de doyuran yine bizim bu alın ve akıl teri döken üreticilerimizdir. Bu üreticilerimizin ürettiklerini katma değerli hale getiren gıda, yem sanayicilerimizdir, sulama tesisatlarını, sulama sistemlerini üretenlerimizdir. Bilhassa bu sektörün paydaşlarıdır. Yetmedi bir de tıpkı bu yıl olduğu gibi geçmiş yıllarda da ihracatlarıyla bizim bu ürünlerimizi ithal eden ülkeleri doyuran yine bizim bu üreticilerimizdir. Bu üreticiler elleri öpülesi insanlardır. Gerçekten o güneşin altında, o ahırda kümeste, ağılda o kokuyu çeken ve onu adeta bir parfüm gibi görmeye başlayan bu ülkenin üreticileridir. Bunlara ne kadar müteşekkir olsak azdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci şöyle devam etti:

"Pandemiyle birlikte ve son çıkan Ukrayna- Rusya savaşında gördük ki cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor. Paramız olsa bile istediğimizi alamıyoruz. Mutlak surette kendi ürettiklerimize kavuşabiliyoruz. O nedenle eksiğimiz olan, üretimle ilgili noksanımız olan ürünlerde de inşallah önümüzdeki yıllarda bu noksanımızı, eksiğimizi tamamlayacağız. Temel ürünler için söylüyorum, biz bunlara stratejik ürünler diyoruz, bunlar Anadolu tabiriyle un, yağ, şekerdir. Bunların elde edildiği ham maddeye baktığımızda zaten ne olduğunu anlarız. Bir tarafta hububat, bir tarafta yağlı tohumlar, bir tarafta pancar. Bunun üçü de var mı bu bölgede? Var. Allah razı olsun Konyalılardan, Konyalı hemşehrilerimizden." - KONYA

Bakan Kirişci: Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bizim başımızın tacı
Bakan Kirişci: Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bizim başımızın tacı

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Bekir Pakdemirli, Ukrayna, Tarım, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: 'Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bizim başımızın tacı' - Son Dakika


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