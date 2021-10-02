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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de damla sulamayla ekilen çeltiğin hasadına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de damla sulamayla ekilen çeltiğin hasadına katıldı Açıklaması

02.10.2021 13:58
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de damla sulamayla ekilen çeltiğin hasadına katıldı Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, herkes için çok kıymetli olan suya mücevher gibi davranmaları gerektiğini belirterek, çeltik üretiminde yavaş yavaş tamamen damla sulamaya geçmeleri gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, herkes için çok kıymetli olan suya mücevher gibi davranmaları gerektiğini belirterek, çeltik üretiminde yavaş yavaş tamamen damla sulamaya geçmeleri gerektiğini söyledi.

Biga ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'nde "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi Tarla Günü ve Hasat Şenliği"ne katılan Pakdemirli, yaptığı konuşmada, güzel ve serin bir günde çeltik hasadı için tarlada bulunduklarını ifade ederek, çeltiğin göllendirilmiş alanlarda üretildiğini dile getirdi.

İşe inovaktif yaklaştıklarının altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Damla sulamayla yapılan çeltiğin hasadı için buradayız. Çeltik, dünyada mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi ve dikimi yapılan ürünümüz. 5 milyon ton dünyada çeltik üretiliyor. Verimde de biz çok başarılı durumdayız. Türkiye'de çeltik üretimi 2002'de 360 bin ton iken şu anda 980 bin tona geldi yani 2,7 misli çeltikte üretimimiz arttı. Hala bir miktar çeltik için dışarıdan desteğe ihtiyacımız olmakla beraber, çeltikte yüzde 85 yeterliliğe ulaştık. Bugün itibarıyla bu sene inşallah bereketli bir yıl, 1 milyon tonun üzerinde çeltik üretimi bekliyoruz. Çanakkale, Türkiye çeltiğinin yüzde 10'unu üretiyor. Ekim alanında da Türkiye'nin dördüncü sırasında."

Pakdemirli, kuraklık ve iklim değişikliği ekseninde ister istemez suya göre üretim ve planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu çalışma doğrultusunda da bugün damla sulamayla ekilmiş çeliğin hasadını yapacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Damla sulamada yüzde 50 tasarruf var. Bir dönümde ne kadar su harcıyorsanız yarısı kadar miktarla çeltik üretimini yapmak mümkün. Toprağı işleme ve ekimde bu tarz ekimde yüzde 60, işçilikte yüzde 70 avantaj ve toplam maliyet de en azından yüzde 20 düşüyor. Çeltik üreticilerimizin Bakanlık olarak her zaman yanındayız. Dekara toplam 86 lira mazot, gübre desteği ve ton başına da 100 lira prim desteği veriyoruz. Çanakkaleli üreticilerimize de toplam 75 milyon lira bu arada prim ödemesini yaptık. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi kapsamında da buradaki 74 projeye 25 milyon lira hibe desteği verdik."

"Suya bundan sonra artık mücevher gibi davranmamız lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçileri sevindiren çeltik fiyatlarını açıkladığını belirterek, "Ton başına baldo için yüzde 25 artışla 5 bin 500 lira, Osmancık için de yine yüzde 25 artışla 4 bin 500 lira ve luna pirinç için de yüzde 25 artışla 4 bin lira olarak fiyatlar belirlenmişti, 13 Eylül itibarıyla da Toprak Mahsulleri Ofisimiz alıma başladı. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, çeltik üreticimizi diğer üreticilerimizi olduğu gibi bugüne kadar yalnız bırakmadı, bundan sonra da yalnız bırakmayacak." diye konuştu.

Pakdemirli, göllendirerek sulama yönteminde dekar başına bir sezonda bin 500-2 bin ton su harcanırken damla sulamayla 800-900 ton civarında suyla aynı üretimi yapmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Pakdemirli, şunları ifade etti:

"Suya bundan sonra artık mücevher gibi davranmamız lazım. Su, bizim için çok kıymetli, hepimiz için çok kıymetli, o yüzden bundan sonra çeltik üretimini yavaş yavaş tamamen damla sulamaya geçirmemiz lazım. Bu projenin başka bir faydası daha var, sadece düz ve sulu arazilerde üretilmeyecek, su kısıtı çeltik ekim alanlarında artırmaya bir şekilde engel olmayacak. Bu anlamda kendi kendimize yeterliliğimizin sürdürülebilmesi için gelecek on yıllarda azalacak su miktarını da hesaba katarsak bu projenin önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Konuşma sonrası dua edilmesinin ardından Bakan Pakdemirli, biçerdövere binerek çeltik hasadı gerçekleştirdi.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Bekir Pakdemirli, Çanakkale, Türkiye, Çeltik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de damla sulamayla ekilen çeltiğin hasadına katıldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de damla sulamayla ekilen çeltiğin hasadına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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