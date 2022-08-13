Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: " 1300 tane tarım kerdi market var, Bu 1300 tane marketler de inşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunu et süt kurumu tabelasıyla donatacağız"

"Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız, hem et süt kurumunu, hem üreticimizi, hem de tüketicimiz lehine bir adım atmış olacağız"

TMO şuana kadar 4. 4 milyon ton arpa aldı, alımlar da devam ediyor"

MERSİN - Mersin'de 2 bin 300 rakımda Yörüklerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, vatandaşların artık her yer de indirime gittikleri ete ulaşacağını anımsatarak," 1300 tane tarım kerdi market var, bu 1300 tane marketler de inşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunu et süt kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız, hem et süt kurumunu, hem üreticimizi, hem de tüketicimiz lehine bir adım atmış olacağız" dedi.

Mersin'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Maliye eski bakanı Lütfü Elvan, Vali Ali Hamza Pehlivan ile AK Parti ve MHP'li milletvekilleriyle birlikte Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımda Toroslarda bulunan Sarıpınar yaylasına gitti. Burada Sarıpınar Koyun Keçi Birliği tarafından düzenlenen üreticiler buluşmasında yörükler Bakan Kirişçi'yi davul zurna eşliğinde halayla karşıladı. Bakan Kirişçi üreticilerle bir araya gelmesinin ardından bir yörük çadırına giderek hem bilgi aldı hem de ikram edilen ayranı içti.

Undaki destek yem de de verilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi'ni merkez bankasına benzeten Bakan Vahi Kirişçi," Arpa alımında TMO şuana kadar, daha bundan sonra alıma da devam ediyor, 4.4 milyon tona geldi. Yani bu izlediğimiz politikalarla oldu. Peki buradaki arpayı üretici kullanıyor, yani hayvanına yediriyor, o da et, süt almaya çalışıyor, doğru. Daha önce uygulamış olduğumuz arpa desteğimiz İnşallah bunun üzerinde tekrar çalışıyoruz. Bu arpa desteği konusunda bir de regülasyon var bizde, un regülasyonu. Yani un sanayicisine tüketici ucuz ekmek yesin diye buğdayı bugün için 7 bin 450 liradan aldığımız buğdayı 4 bin 500 liradan veriyoruz. Neredeyse 3 bin lirasını biz regülasyon çerçevesinde bunu kamu kendi üzerine alıyor. Aynısının benzerini İnşallah yemle ilgili de, yem sanayi üzerinden bu üretim maliyetlerinin ana unsuru olan bu yem sektöründe bu tür girdileri sübvanse ederek, regüle ederek oralardan da siz değerli üreticilere destek vereceğiz"dedi.

Bin 300 tarım kredi markete et reyonu

Hükümetin 2002 yılında göreve geldiğinde 31.7 milyon küçükbaş hayvan olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişçi," Şuanda 57.5 milyon küçükbaşımız var. Yine 9.8, 9.9 milyon civarında büyükbaşımız vardı, onları da biz 18 milyona çıkardık. Ama biz kesinlikle ve kesinlikle bu bütün hayvan varlıklarımızı adım adım takip ediyoruz. Buradan hareketle de atılması gereken adımları da zamanında, yerinde ve dozunda atmaya çalışıyoruz. Bir diğer konuda ikinci yol da çünkü canlı hayvan varlığımızda bir artış var, bunun belirli ölçülerde eritilmesi lazım. Nasıl yapacağız bunu, içeride et tüketimini teşvik ederek. Bunun için ne yaptık, et süt kurumu olarak küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik. Biz asla ve katha almış olduğumuz canlı hayvanların fiyatlarında bir indirime gitmedik. Biz bunun üreticimizin de lehine olsun diye yaptık. O nedenle bizim bu davranışımızı kimse yanlış değerlendirmesin. Biz buradaki şişkinliği, buradaki yığılmayı kısmi de olsa azaltalım ve bizim küçükbaş hayvan üreticimiz bundan pozitif yönde olumlu manada etkilensin istedik. Dolayısıyla öbür tarafta da tüketici bundan memnun. Yani şuanda bizim Et Süt Kurumu satış mağazalarımızın önünde kuyruklar oluyor. Ama tarım kredi, 1300 tane tarım kerdi market var. Bu 1300 tane tarım kredi marketlerde İnşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunun et süt kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem et süt kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız" diye konuştu

Üreticinin ürettiğine nankörlük eden sizin cevap vermeniz gerekir"

Konuşmasını sürdüren Kirişçi" Bu üreticinin ürettiğini nankörlük eden, ürettiğini görmezden gelen, bu ülkede birşey üretilmiyor diyen, yaygara koparanlara sizin cevap vermeniz gerekir. Eğer bu ülkenin ayağına bir taş değerse biliniz ki sadece Müslüman ülkeler değil, bütün mazlum milletler, onlarda bu ülkenin düşeceği durumdan Allah muhafaza zarar görür. Dünya da süper güçler vardı değil mi. Bir tarafta Amerika, öbür tarafta Rusya, bir tarafta Çin, diğer tarafta Avrupa. Rusya Ukrayna savaşında kim orada ağabeylik rolü üstlendi, Türkiye. Birleşmiş Milletler sadece resmi olarak bulundu. Ama bütün operasyon, bütün görüşmeler sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tarafından yürütüldü" ifadelerini kullandı.

"Şuanda ortalık bizim buraların tabiriyle süt liman"

Çok olağan üstü bir dönemden geçtiklerine de değinen Kirişçi," Yani birisi size bundan üç yıl önce bir virüs çıkacak, bu virüs ortalığı kasıp kavuracak ve herkes bir acz içerisinde hareket edecek. O kendisini dünyanın süper gücü zanneden ülkeler bile artık acziyetlerini kendileri kabul edecekler dese hepimiz, hadi canım sende derdik. Am bunların hepsini gördük mü, gördük. Fakat bu ülke hamdolsun pandemi de dahil olmak üzere hiçbir şeyin kıtlığını ve yokluğunu yaşamadı arkadaşlar. Ayçiçeği yağı ile ilgili bir girişimde bulunuldu, art niyetli çevreler onlarda gerekli derslerini aldılar. ve ondan sonra şuanda ortalık bizim buraların tabiriyle süt liman. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimizin izlemiş doğru politikaların bir tezahürüdür" şeklinde konuştu.