19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu

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Toprak Mahsulleri Ofisi 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatlarını belirledi. Buna göre Levant kalite fındık için alım fiyatı 130 TL, Giresun kalite fındık içinse 132 TL olarak duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacağı ve alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacağı ifade edildi.

02.08.2024 12:04  Güncelleme: 12:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sezona ilişkin fındık alım fiyatlarını duyurdu. Geçen yıl kilogram fiyatı 82,50 lira olan levant fındığın fiyatı bu yıl 130 liraya çıkarıldı. Yine 84 lira olarak açıklanan Giresun kalite fındığın alım fiyatı ise bu yıl 132 lira olarak duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde; "Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alım fiyatları; fındık Üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır. 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre; Levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlenmiştir.

DESTEKLE BİRLİKTE FINDIK ALIM FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde levant kalite için 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise ortalama fiyat 135 TL/Kg olacaktır.

RANDIMAN BAŞINA 1.30 TL ARTACAK

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

ALIMLAR RANDEVUYLA YAPILACAK

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."

Tarım ve Orman Bakanlığı Fındık Alım Fiyatlarını Açıkladı: Levant Fındık 130 TL, Giresun Kalite Fındık 132 TL
19 Ağustos\'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu

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Son Dakika Ekonomi 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu: Tatili yabancılar yapar. Balığı yabancılar yer. Fındığı fıstığı da yabancılar yer bu saatten sonra. Bize aroması yeter. 28 0 Yanıtla
  • mevlan kamil: Esnaf 450 tl’den satıyor ?????? 17 3 Yanıtla
    Ulaş Heybetli: kabukda yarı yarıya fire kavurması işlemesi nakliyasi vergisi toptancınin esnafın karı derken fiyat normal 6 14 Ömer Faruk Polat: Tmo 350 satıyor 9 0
  • Tarik Yigit: bu bile fazla ne gereği var ki 100 TL bile yeterliydi... 4 14 Yanıtla
    güngör SAĞ: ya ne gerek var bedava verilsin!!! amele parası yani işçi 1500 liradan aşağı çalışmam diyor tırpancı 4000 istiyor, ortalama 1 ton fındık üreten kişinin fındıığı 20 kişi ile 2 günde toplanıyor amelebaşına ve çuvalcıyada çift yöhmiye veriliyor 36 binlira, o yeri bir kişi en az iki günde vurur hele yılda iki defa vurdurmak zorunda kalırsan bu sene ve geçen sene gibi günlük 4000 liradan 16 binlirada tırpan 52 binlira ilacı gübrelemesi suni yada hayvansal gübre fark etmiyor arasında 2 binlira fark ediyor buda ortalama 12000 lirayı bluyor dibinin temizlenmesi 30 ile 40000 arası değişiyor hadi diyelim bu fiyatı tam verdiler 130000 zaten en askari 94 bin gidiyor kalan 36 binlira daha ameleyi getiren aracın iki günlük parasını demiyorum bile geçen sene seferi 3500 liraydı bu sene en az isterler 5000 lira geri kalanı vur aya sen askari ücretle geçinemiyorsun gelmişsin konuşuyorsun birde nereden geldiği belirli olmayan kokarca sardı yöreyi onunla mücadele etmekte parayla fındığın hakkı en az 300 lira 0 0 güngör SAĞ: yani milete döke saça yemesi kolay zahmetinden millet bir haber bir yıl boyunca o fındıkla geçinen insanlar var fındık veresiye düğün yapacaklar yapanlar var oğlunu kızını okutanlar var 0 0
  • Cihan Tokcan: 200 olması lazımdı 7 8 Yanıtla

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