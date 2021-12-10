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Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

10.12.2021 19:27
Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde CHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Cavit Arı, bağımsız ve tarafsız bir yargının millet adına karar verilebileceğini belirterek "Yasama, yürütme, yargı erklerinin bugün neredeyse tek elden yürütüldüğü bir sistemle karşı karşıya bulunmaktayız. Bir siyasi parti genel başkanının mahkemeye yargıç atadığı bir yerde adalet olur mu veya bağımsız ve tarafsız adalet olabilir mi?" diye sordu.

Cumhuriyet savcılarının bile özgürlüğünün elinden alındığını iddia eden Arı, başsavcıların iktidarın iki dudağı arasında olduğunu, iktidarın istemediği hiçbir davanın açılamadığını öne sürdü.

Türkiye'de yargıya güvenin kalmadığını savunan Arı, "Yargıdaki siyasi kimlikleri ayıklayın aksi halde adalet her geçen gün değer kaybediyor. Bu şartlarda tarafsız ve bağımsız yargının sadece ismi olur ama gerçeği olmaz." dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üre gübrenin tonunun 14 bin 500 liraya yükseldiğini belirterek "Böyle giderse çiftçilerimiz tüm ürünlerde gübre kullanamaz duruma gelecek. Bu da kalite ve verim kaybı demek." diye konuştu.

Buğdayda gıda krizinin kapıda olduğunu dile getiren Barut, "Sayın Bakan, bu buğdayı çiftçimizin elinden geçen yıl 2,25 liraya aldınız, şimdi ise yurt dışından bu buğdayın kilosunu 4,5-5 liraya ithal ediyorsunuz. Madem ithalata bu kadar para verecektiniz, elin yabancı çiftçilerine para kazandıracaktınız, bu parayı kendi çiftçimize verseydiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli'den CHP'li Özer'in iddialarına "Savcılar orada" yanıtı

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çiftçilerin bir karne verdiğini söyleyerek "Tarımdaki sorunları görememek 100 üzerinden 100, çiftçi maliyetlerini düşürememek 100 üzerinden 100, maliyetteki artışa önlem bulamamak yine 100 üzerinden 100, besiciye tam destek olamamak yine 100 üzerinden 100, tarımsal destekleme ve kanuna uymamak yine 100 üzerinden 100, 150 bin kişilik teşkilata sahip çıkamamak yine 100 üzerinden 100. Ayrıca size olumlu bir not veren bir kesim var. Türk çiftçisi değil, elin gavurunun çiftçisi, kendisini düşündüğünüz için size 100 üzerinde 100 veriyor." şeklinde konuştu.

Özer'in Tarım ve Orman Bakanlığındaki bir bürokrata ilişkin iddiaları üzerine Bakan Pakdemirli "Ne biliyorsan git, savcılar orada. Niye bugüne kadar gitmedin?" karşılığını verdi.

CHP'li Özer konuşmasının ardından iddiasına ilişkin bir dosyayı Pakdemirli'ye verdi.

"20 bin çiftçi haciz baskısı altında"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kürsüye ekmek, ayçiçek yağı ve süt ile çıkarak ekmeği gösterdi ve "Bu ekmeğin yarısını ithal buğdayla yapıyoruz." iddiasında bulundu.

İcra memurlarının borcunu ödemeyen çiftçilerin hayvanlarını saymaya başladığını savunan Gaytancıoğlu 20 bin çiftçinin haciz baskısı altında olduğunu söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, AK Parti döneminde çiftçi borçlarının 70 kat artığını ileri sürerek "Şu anda 200 milyar liranın üzerinde çiftçi borcu var. Bu borçlarla alakalı bu bütçede bir kaynak var mı? Üretimi artıracak bir stratejiniz var mı?" diye sordu.

"Bu, Türk çiftçisini bitirme bütçesidir." diyen Gökçel, iktidara geldiklerinde çiftçi borçlarının faizini sileceklerini, tarımı programlayacaklarını, tarımsal üretim hamlesi başlatacaklarını söyledi.

CHP'li Hakverdi'den "muhafazalı mahkum muayene odası" önerisi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, muhafazalı mahkum muayene odalarında mahkumların kelepçesiz muayene edilmesi gerektiğini belirterek, mahkumların kelepçe ile muayene edilmesinin insan haysiyetine aykırı bir muamele olduğunu ve bunun son bulması gerektiğini savundu.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, demokrasinin eksikliklerini, hukukun yanlışlıklarının giderilmesi gerektiğini dile getirerek "Eğer bu ülkede ağır ekonomik sorunları, demokrasinin sorunlarını, hukukun sorunlarını görmezsek gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde oluruz. Buna hiçbirimizin hakkı yok. Bu gerçekleri göreceğiz, bu gerçekler ışığında ancak bu ülkenin sorunlarını çözebiliriz." yorumunu yaptı.

Yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı güçlendirilmesi gerektiğini belirten Zeybek, "Yasama, yürütme, yargı; bunların ayrı ayrı güçlendirilmesi gerekirken biz birleştirip tek güçte topluyoruz. Böyle bir ülkede demokrasiyi, hukuku, ekonomiyi ayakta tutmak mümkün mü? Eğer yasama, yürütmenin idaresi dışında hiçbir işlem yapamıyorsa ve sadece el kaldırıp indiriyorsa o Meclis vesayet altındadır. Vesayet altında bir Meclis bu ülkenin sorunlarını çözemez. Bu nedenle biz, tekrar kuvvetler ayrılığını güçlendirerek birbirlerini denetleyebilen ama birbirinin işine karışmayan bir sistem getirmediğimiz sürece bu ülkenin sorunlarının hiçbirini çözemeyiz." ifadesini kullandı.

Yargı paketlerinin yargının sorunlarını çözemediğini iddia eden Zeybek, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunu çıkaramazsak HSK'ye asla 'bağımsız' diyemeyiz. Bu nedenle ben sayın Bakandan sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüp 'Bu kurulu bırakın, biz HSK olarak kendi işimizi yapalım' demesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Erinç Sağkan'ın başkan seçildiği Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kuruluna işaret ederek "O kadar hoş oldu ki alnından, yüreğinden öpüyorum meslektaşlarımızın; hukuk dersi verdiler, hukuk dersi. Aylarca burada anlatmaya çalıştığımız 'Bölmeyin baroları, 2010 yılında FETÖ projesi olarak getirilen kanunla oynayarak baroların üzerine çullanmayın, Türk yargı dünyası size ders verir.' dememize rağmen dinlemediniz. Geldiğimizde bu Meclise çoğunluk olarak o yasayı yırtıp atacağız, adaletli, hukuk dünyasına yaraşır, avukatların nefes alacağı bir yasayı yapacağız, bunu da unutmayın." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, devletin hiçbir kurumunu itibarsızlaştırma yaklaşımını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz, devletin şan ve şerefinin yücelmesi için görev yapıyoruz. Ancak kimi bakanların kimi iktidar yetkililerinin yaptıkları yanlışları yüzlerine vurduğumuzda bunun adı 'devleti itibarsızlaştırma' oluyorsa vah ki vah." karşılığını verdi.

Bakan Pakdemirli ile CHP'li Gürer arasında gerginlik

CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, çiftçinin mutlu olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Çiftçimizin mutlu olmasını istiyorsanız yem ve gübre fiyatlarını yarı yarıya indirin. Çiftçimize arpa taban fiyatı 1,750 lira verdiniz, yabancı ülke çiftçisinden tonu 4 bin 550 liradan arpa ithal ettiniz. Ekmeklik buğday için çiftçimize taban fiyat 2 bin 250 lira verdiniz, yabancı çiftçiden tonu 5 bin liradan buğday ithal ettiniz. Çiftçinin mutlu olmasını istiyorsanız yabancı çiftçiden ithal ettiğiniz buğday ile bize ödediğiniz taban fiyat arasındaki farkı hemen çiftçimize verin."

Üzerinde "Çocukların aktiviteleri ve dikkatleri üzerinde olumsuz etkisi bulunabilir." yazılı bir içeceğin düğün salonlarında dağıtıldığını anlatan Gürer, Bakan Pakdemirli'ye dönerek "Sentetik tatlandırıcı diye insan sağlığına zararlı bir ürünün Türkiye'ye 2015 yılından beri satılmasına izin vermeyi vicdanınız nasıl kabul ediyor?" diye sordu.

"Bana bakacak yüzünüz yok mu? Bari bana bakın, anlattığımı dinleyin sayın Bakan." diyen Gürer bunun üzerine Bakan Pakdemirli ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, CHP milletvekillerinin konuşmalarını tamamlamasının ardından birleşime ara vererek grup başkanvekilleriyle görüşeceğini söyledi.

Verilen aranın ardından söz alan Pakdemirli, CHP'li Gürer ile görüştüğünü belirterek "Zaman zaman Meclisin tansiyonuyla beraber karşılıklı olarak maksadı aşan kelimeler olabiliyor. Bununla alakalı kendisiyle de içeride görüşmemizi yaptık. Karşılıklı olarak helalleştik." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet, Tarım, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman ile Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Ekonomi


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