Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlıyor - Son Dakika
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Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlıyor

08.03.2022 10:26
Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

2021 yılı mazot, gübre ve yem bitkisi destekleme ödemeleri 8 Mart itibariyle başlıyor. Erzincan genelinde mazot ve gübre desteği kapsamında 7 bin 715 çiftçiye 18 milyon 653 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca yine yem bitkileri desteği kapsamında Erzincan'da bin 689 çiftçiye 4 milyon 519 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Söz konusu ödemeler T.C kimlik numaralarının son haneleri 0-2 olanlara 8 Mart Salı günü 18.00'dan sonra, yine 4-6 olanlara 11 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra, 8 olanlara ise 18 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra yapılacak. - ERZİNCAN

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Motorin, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlıyor - Son Dakika


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