Tarımsal destekleme ödemesi bugün yatırılacak - Son Dakika
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Tarımsal destekleme ödemesi bugün yatırılacak

25.02.2022 18:30
Tarımsal destekleme ödemesi bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 547 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 547 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, tarımsal destekleme ödemesine paylaşımında şunları kaydetti:

"546 milyon 987 bin 561 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. Süt Desteği, 292 milyon 29 bin 225 lira, su ürünleri yetiştiriciliği desteği, 87 milyon 788 bin 515 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği, 138 milyon 270 bin 18 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği, 8 milyon 749 bin 234 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği, 6 milyon 983 bin 25 lira, sertifikalı tohum üretim desteği, 1 milyon 33 bin 839 lira, hayvan gen kaynakları desteği, 12 milyon 133 bin 705 lira."

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Bekir Pakdemirli, Twitter, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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