Üye Girişi
'Tarlanıza geliyoruz' projesi ile üretim arttı - Son Dakika

'Tarlanıza geliyoruz' projesi ile üretim arttı

29.12.2021 13:28
'Tarlanıza geliyoruz' projesi ile üretim arttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Tarlanıza Geliyoruz' projesi ile Muğla'da tarım faaliyetlerine doğrudan dokunarak, üreticilerin tohumdan hasada kadar yanında olmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Tarlanıza Geliyoruz' projesi ile Muğla'da tarım faaliyetlerine doğrudan dokunarak, üreticilerin tohumdan hasada kadar yanında olmaya devam ediyor.

780 üreticinin arazisine gidilerek ürün verimi arttırıldı

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin verimli topraklarında üretmesi, toprağını değil ürününü satması amacıyla başlattığı 'Tarlanıza Geliyoruz' projesi kapsamında bugüne kadar 780 üreticinin arazisine gidilerek bilgilendirme yaptı. Üreticilerin arazisine giden ekipler, yetiştirdikleri ürünleri hastalık, zararlı ve besin eksikliği konularında inceledi ve üreticilere yetiştiricilik ve zirai mücadele konularında bilgiler verdi. Ekipler tarafından ziyaret edilen arazilerde toprak numuneleri alındıktan sonra Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarına analize gönderilerek çıkan sonuca göre bir yıllık ilaçlama ve gübreleme reçeteleri oluşturularak üreticiye teslim edildi.

Bölgelerinde ciddi sıkıntıların bulunması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduklarını ifade eden Fadıl Mahallesi sakinlerinden Ayşe Doğan şunları ifade etti: "Mahallemizde yıllardır zeytincilikle uğraşmaktayız. Zeytinlerimizdeki verimin düzenli olmaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. Başvurumuz sonucunda görevli arkadaşlar mahallemize gelerek burada yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışmalar sonucunda daha önceki yıllarda zeytinden alamadığımız verimi almaya başladık. Bu sene verimimiz çok güzel. Tarlanıza Geliyoruz projesi kapsamında biz üreticilere bu imkanı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" - MUĞLA

'Tarlanıza geliyoruz' projesi ile üretim arttı
'Tarlanıza geliyoruz' projesi ile üretim arttı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Tarlanıza geliyoruz' projesi ile üretim arttı - Son Dakika Ekonomi


Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
13:30
Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir         
13:08
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
13:04 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 13:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: 'Tarlanıza geliyoruz' projesi ile üretim arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement