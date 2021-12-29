'Tarlanıza geliyoruz' projesi ile üretim arttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Tarlanıza Geliyoruz' projesi ile Muğla'da tarım faaliyetlerine doğrudan dokunarak, üreticilerin tohumdan hasada kadar yanında olmaya devam ediyor.

780 üreticinin arazisine gidilerek ürün verimi arttırıldı

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin verimli topraklarında üretmesi, toprağını değil ürününü satması amacıyla başlattığı 'Tarlanıza Geliyoruz' projesi kapsamında bugüne kadar 780 üreticinin arazisine gidilerek bilgilendirme yaptı. Üreticilerin arazisine giden ekipler, yetiştirdikleri ürünleri hastalık, zararlı ve besin eksikliği konularında inceledi ve üreticilere yetiştiricilik ve zirai mücadele konularında bilgiler verdi. Ekipler tarafından ziyaret edilen arazilerde toprak numuneleri alındıktan sonra Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarına analize gönderilerek çıkan sonuca göre bir yıllık ilaçlama ve gübreleme reçeteleri oluşturularak üreticiye teslim edildi.

Bölgelerinde ciddi sıkıntıların bulunması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduklarını ifade eden Fadıl Mahallesi sakinlerinden Ayşe Doğan şunları ifade etti: "Mahallemizde yıllardır zeytincilikle uğraşmaktayız. Zeytinlerimizdeki verimin düzenli olmaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. Başvurumuz sonucunda görevli arkadaşlar mahallemize gelerek burada yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışmalar sonucunda daha önceki yıllarda zeytinden alamadığımız verimi almaya başladık. Bu sene verimimiz çok güzel. Tarlanıza Geliyoruz projesi kapsamında biz üreticilere bu imkanı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" - MUĞLA