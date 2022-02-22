Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı

22.02.2022 15:14
Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, 'Ata Tohumu' projesi kapsamında çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan 'Fidan Bizden Üretim Sizden' faaliyetinde 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, 'Ata Tohumu' projesi kapsamında çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan 'Fidan Bizden Üretim Sizden' faaliyetinde 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli tohumlar ile organik tarımı teşvik etmek amacıyla başlatılan 'Ata Tohumu' projesi kapsamında yerli ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 'Fidan Bizden Üretim Sizden' faaliyetinde üreticilere yüzlerce fidan dağıtıldı.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Kadelli, Keşli, Kızılçukur, Körlübeyi, Koçmarlı, Eskişehir, Yazlık, Kurbanlı, Sıraköy, Yanıkkışla, Kuzoluk, Eminlik, Emirler, Hacıhamzalı, Kırıt, Çevreli, Özbek, Aladağ, Çokak, Çavuşlu, Damlama, Alibeyli, Taşobası kırsal mahallelerinde zeytin, harnup, badem, incir, nar, taş armudu, dut, murt, üzüm ata tohum fidanları üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yetiştirilen fidanların bölgede ekimini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçiler ile sürekli temas halinde olan Tarsus Belediyesi, ekime hazır hale getirilen fidanları çiftçilere ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.

"Gerçek milliyetçilik ata topraklarında ata tohumla tarım yapmaktır"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, sağlıklı Tarsus ve sağlıklı gelecek için yürütülen Ata Tohumu projesiyle köylerde ata tohumlarının yayılmasına devam ettiklerini söyledi. Bozdoğan, "Bu projeyle birlikte üreticilerimize binlerce ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirerek hem ekonomik olarak çiftçimize destek olduk hem de sağlıklı bir geleceğin temellerini oluşturduk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir' ve bizler sizler için bu düşünceyle çalışıyoruz. Tarıma her zaman destek olacağız, çünkü ata tohumu gerçek milliyetçiliktir. Gerçek milliyetçilik ata topraklarında ata tohumla tarım yapmaktır, sebze ve meyve üretmektir. Türkiye'de, belediye olarak tam 84 farklı çeşide ulaştık. Köylümüz için, halkımız için elimizde milyonlarca ata tohum var. Topraklarımıza zengin diyorsak, tarımı da en iyi şekilde iyileştirerek hemşehrilerime ulaştırmam gerekir. Çağdaş tarım, evinin önündeki bir metrelik alana bile en iyi şekilde hormonsuz tarımı yapabilmektedir. Mis gibi kokan domatesleri, buğdayları hatırlarsınız. İşte bu çok önemlidir. Bizi hormonla, zehirle yok etmeye çalışanlara en güzel dersi ata tohumla vermiş oluruz. Sağlıklı bir Tarsus ve sürdürülebilir bir üretim için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı
Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı
Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı
Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı
Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı

YORUMLAR
500
Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Tarım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:11 Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?
15:08 Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement