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Tarsus Belediyesi'nden 27 açılış - Son Dakika

Tarsus Belediyesi'nden 27 açılış

27.12.2021 17:39
Tarsus Belediyesi'nden 27 açılış

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, 27 Aralık Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılında 27 açılış gerçekleştirdi.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, 27 Aralık Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılında 27 açılış gerçekleştirdi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu açılış töreninde, 8 koruluk, 7 park, 5 halk market, 4 tarımsal üretim uygulama alanı, 1 showroom, 2 halk manav açılışı gerçekleştirildi. Toplu açılışa törenine, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Turgay Benli, Tarsus Belediyesi Meclis üyeleri ve çeşitli mahalle muhtarları katıldı. Açılış öncesi konuşan Başkan Haluk Bozdoğan, bir kentte 3 önemli özelliğin olması gerektiğini belirterek, "Adil olması, yeşil olması, sürdürülebilir olması. Biz sistemli olarak bir planlama yaptık. İlk başta bu planlamayı yaparken gerçekten ağır bir yükle devraldık. Sadece 80 milyon banka kredisi borcumuz vardı. Şükürler olsun bunların hepsini ödedik. Şu an artıya geçen bir belediyeyiz. Kasamızı her mecliste, halkımıza hesap verilebilir olduğumuzu göstermek için net bir şekilde gösteriyorum. Öyle imkanlara sahip olduk ki bugün bu açılışlarla birlikte toplam 206 açılış gerçekleştirdik. Sessiz ve sakin, reklam yapmadan, çok konuşmadan sadece iş yaptık. Bu işi yaparken düşündüğümüz tek şey rantın ve sermayenin piyasası değil halkımızdır dedik. Halk her zaman siyasetin üzerindedir dedik. Vatandaşlarımızı ekonomik krizlere yenik düşürmemek için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin ana sorunlarından olan yoksulluğu ve işsizliği bildiğim için çalışmalarımızı ve açılışlarımızı her zaman ona göre yönlendirdik" dedi.

"Tarsus'u, başkent olan unvanıyla anıyoruz"

Tarsus'u anlatırken hep övünerek anlattığını vurgulayan Bozdoğan, "Çünkü on bin yıllık bir kent, başkent olmuş bir kent. Mezopotamya'dan Anadolu'ya açılan kapısı olan Tarsus'u, başkent olan unvanıyla anıyoruz. Bir şehri, imarıyla, insanlarının yaşam tarzıyla ve insanların yaşam kalitesini yüksekliğiyle tanırız. Bu konuda birçok çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımızdan çıkardığımız sonuç ise çözümcü belediye, çoğulcu belediye, çalışkan belediye, çevreci belediye ve çağdaş belediye anlayışıdır. Bu kadim toprakların olması gereken en iyi yere gelmesi için, halkımızın refahı için, sosyal yaşantısının, kent kültürünün özellikle de kent ekonomisinin en iyi yere gelmesi için var gücümüzle, 24 saat çalışacağız. Benim tek isteğim var, halkıma dokunmak. Gittiğim her yerde halka dokunarak onları dinleyerek, dinlediğim zaman anlayarak ve anladığım zamanda öğreterek hareket ediyoruz. Bu açılışlar hiç bitmeyecek, toplu açılışlar hep devam edecek. En önemlisi, güneyde ilk defa akıllı şehir anlayışını, Tarsus'ta kentsel dönüşümde yani bu dönemde göreceksiniz" diye konuştu.

Tarsus için kentsel dönüşümün çok önemli olduğunun altını çizen Bozdoğan, "Merkezi hükümet, banka faizlerini halk için yüzde sıfıra indirseydi, 6-7 yıl içerisinde bizler Tarsus'u yeniden, kentsel dönüşümle tamamen bitirirdik. Emin olun ki halk manav, 15 gün içerisinde açacağımız halk restoranı, et marketler, halk marketler, süt satışları, küçük üreticilerimizden aldığımız sütlerin dağıtımı her zaman devam edecektir. Vatandaşlarımızı kimseye ezdirmeyeceğiz. Belediyemiz üretiyor, ata tohumumuzla üretiyor ve uygun fiyata vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Her zaman halkın parasını sizlere eşit bir şekilde dağıtmaktan gurur duyacağım. Çünkü bir kentte rantı halk yapar, o rantı da halka eşit dağıtmak gerekir. Benim görevim de budur. Kurtuluşumuzun 100. yıldönümünü kutluyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz alanlarımız vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu açılış gerçekleştirildi - MERSİN

Tarsus Belediyesi'nden 27 açılış

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Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi'nden 27 açılış - Son Dakika Ekonomi


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