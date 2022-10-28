TMSF, Alfemo Mobilya'yı 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı - Son Dakika
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TMSF, Alfemo Mobilya'yı 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı

28.10.2022 10:54
TMSF, Alfemo Mobilya'yı 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Kayyum olarak atandığı şirket için son teklif verme tarihini 29 Kasım 2022 olarak belirleyen TMSF'nin açtığı ihaleye katılmak isteyenler 55 milyon 200 bin lira teminat sunacaklar.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı Alfemo Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Yatma Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticare A.Ş'yi satmak için ihale açtı.

MUHAMMEN BEDEL 552 MİLYON LİRA

Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında satışa çıkarılan şirket için muhammen bedel 552 milyon lira olarak belirlendi. Son teklif verme tarihinin 29 Kasım 2022 olarak belirlendiği ihaleye katılmak isteyenler 55 milyon 200 bin lira teminat sunacaklar.

TEMİNAT CARİ DEĞERİN YÜZDE 15 FAZLASI OLACAK

Teminat, nakit, devlet tahvili, Hazine Bonosundan oluşabilecek. Tahvil ve bono halinde sunulan teminatlar, belirlenen teminatın cari değerinin yüzde 15 fazlası olacak. FETÖ/PDY kapsamında bulunduğuna veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Alfemo Mobilya'yı 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TMSF, Alfemo Mobilya'yı 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı - Son Dakika
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