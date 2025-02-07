Taşıt kredisinde faizler düştü

Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine girmesiyle birlikte, taşıt finansman oranlarında da düşüş yaşanıyor. Yüzde 3,49'a kadar gerileyen faiz oranları, son dönemde yüzde 3,15 seviyesine indi. Bu oranla 400 bin TL'lik 36 ay vadeli taşıt kredisi kullananlar için aylık taksit yaklaşık 21.500 TL oldu.

FAİZLERİN DÜŞMESİ ARAÇ PİYASASINI ETKİLİYOR MU?

Merkez Bankası'nın faiz indirme politikası araç piyasasına büyük bir etki yapmasa da yaz aylarında talebe bağlı olarak hem araç satışları hem de buna bağlı finansman kullanımının artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu talep artışının bankaları daha cazip imkanlar sunma seferberliğine itebileceği öngörülürken, yaz aylarına doğru faiz oranlarında yaşanacak kademeli düşüşün taşıt finansmanı kullanımını artırabileceği sektörün sıcak gündemi arasında.

TAŞIT KREDİLERİ DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, faizlerin yüksek seyrettiği Türkiye'de 1,50'lik taşıt finansman oranlarına geri dönmenin biraz zaman alacağını öngörüyor. Yaz aylarına doğru politika faizlerinin de düşmesiyle birlikte taşıt finansmanın da gerileyeceği yorumunda bulunan uzmanlar, taşıt finansman kullanımı için daha elverişli bir ortam oluşabileceğini kaydediyor.