Taşıt kredisinde faizler düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Taşıt kredisinde faizler düştü

Geniş Video İzle

Merkez Bankası'nın son faiz kararı taşıt kredilerine de yansıdı. Bankalar ardı ardına taşıt finansman oranlarını aşağı yönlü güncelledi. Bu durum, taşıt kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İşte piyasadaki son rakamlar...

07.02.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine girmesiyle birlikte, taşıt finansman oranlarında da düşüş yaşanıyor. Yüzde 3,49'a kadar gerileyen faiz oranları, son dönemde yüzde 3,15 seviyesine indi. Bu oranla 400 bin TL'lik 36 ay vadeli taşıt kredisi kullananlar için aylık taksit yaklaşık 21.500 TL oldu.

FAİZLERİN DÜŞMESİ ARAÇ PİYASASINI ETKİLİYOR MU?

Merkez Bankası'nın faiz indirme politikası araç piyasasına büyük bir etki yapmasa da yaz aylarında talebe bağlı olarak hem araç satışları hem de buna bağlı finansman kullanımının artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu talep artışının bankaları daha cazip imkanlar sunma seferberliğine itebileceği öngörülürken, yaz aylarına doğru faiz oranlarında yaşanacak kademeli düşüşün taşıt finansmanı kullanımını artırabileceği sektörün sıcak gündemi arasında.

TAŞIT KREDİLERİ DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, faizlerin yüksek seyrettiği Türkiye'de 1,50'lik taşıt finansman oranlarına geri dönmenin biraz zaman alacağını öngörüyor. Yaz aylarına doğru politika faizlerinin de düşmesiyle birlikte taşıt finansmanın da gerileyeceği yorumunda bulunan uzmanlar, taşıt finansman kullanımı için daha elverişli bir ortam oluşabileceğini kaydediyor.

Taşıt kredisinde faizler düştü

Merkez Bankası, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşıt kredisinde faizler düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Izgoren:
    arac fiyatlati artacagi icin hicte onemli bir haber deil 33 4 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    3 yılda 400 bine 774 bin paranın 2 katı faiz akıl işi deyil kredili araç almak 36 0 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    400 bin geriye 774 bin olarak ödeniyor hiç mantıklı değil 28 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    kredi düştüyse araç fiyatları artar nede olsa akp iktdarı Türkiyesi 18 11 Yanıtla
  • bülent C.:
    Kredi faiz oranları yüzde 2 nin altına düşmediği sürece hiçbir oran cazip değildir. 18 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:38:42. #1.11#
SON DAKİKA: Taşıt kredisinde faizler düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.