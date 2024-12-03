Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 - Son Dakika
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Ekonomi

Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine (UTTS) geçişler yoğun şekilde sürüyor. Son tarih 31 Aralık 2024 olarak açıklanırken vatandaşların bu tarihe kadar 2 bin 172 TL ödeyerek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni taktırmaları gerekiyor.

03.12.2024 08:32
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5 Ekim 2023'te yayımlanan UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki mükelleflerin araçlarına, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda söz konusu mükelleflere ait 8 milyon taşıtın 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırma yükümlülüğü bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, UTTS kapsamında Mükellefler ve Yetkili Taşıt Montaj Servisleri tarafından verilen TTB sipariş sayısı 1 milyonu geçti. Öte yandan, mevcut 12 bin 667 istasyondan 4 binden fazlasının UTTS'ye dahil olmak için gerekli işlemleri yaptırdığı, 400'den fazla teknik servisin saha işlerini sürdürdüğü, 1400'den fazla TTB montaj noktasının ise mobil ve yerinde hizmet vermekte olduğu öğrenildi.

VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMALARI MÜMKÜN OLMAYACAK

TTB taktırmak için son tarihe az bir süre kalması sebebiyle, özellikle filo kiralama ve taşımacılık firmaları, holdingler, finansal kuruluşlar, perakende firmaları, hizmet şirketleri gibi kurumsal işletmelere ait taşıtlar için yapılan TTB siparişlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığı, bu yoğunlukta, 2025'te yapılacak ÜFE artışından etkilenmek istemeyen mükelleflerin başvurularının da önemli rol oynadığı ifade edildi.

Akaryakıt harcamalarının gider gösterilip gösterilmemesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki mükelleflere ait taşıtların en geç 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırarak UTTS'ye geçme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu taşıtların, 1 Ocak 2025'ten itibaren akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen fişler gider beyanında kullanılamayacak ve vergi indiriminden faydalanmaları mümkün olmayacak. Ayrıca, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumlarını zamanında yapmayan akaryakıt istasyonları açısından da çeşitli cezai müeyyideler söz konusu olacak.

MİLYONLARCA LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENECEK

UTTS'ye kaydolarak TTB siparişi verilebilmesi için, UTTS'nin resmi internet sitesi olan "www.utts.gov.tr" adresine giriş yapılıp gerekli bilgilerin sisteme işlenmesi ve ödeme yapılması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından taşıt sahibine kısa mesaj yoluyla TTB montaj kodu iletiliyor. Taşıt sahipleri, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'ne giderek montaj koduyla araçlarına TTB montajını yaptırarak UTTS'ye geçiş sürecini tamamlıyor.

UTTS'nin uygulamaya alınmasıyla akaryakıt satışı sırasında TTB'de kayıtlı olan taşıt plaka bilgisi ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girişi önlenecek. Böylece yakıt alan taşıtın plakasından başka bir taşıtın plakasıyla usulsüz fiş düzenlenmesi ve bunların gider gösterilmesi engellenerek milyarlarca liralık vergi kaybının önüne geçilecek.

Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS\'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024

Gelir İdaresi Başkanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih COŞKUN:
    BEN BU SİSTEMİ KABUL ETMİYORUM DEVLET TAKİP EDECEKSE BUNUN MASRAFINI KENDİ KARŞILASIN FİRMALARIN ŞAHISLARIN NEDEN CEBİNDEN ÇIKSIN SIFIR ARAÇLARA MECBURİ OLSUN BARİ. 12 1 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Ülke ekonomisi vergi dairesi ile trafik polisleri ile düzelmez azıcık beyin gerekli böyle ülke ekonomisimi düzelir .üretim gerekli birde özelleştirdiklerinizi geri alın 1 0 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    vergi verenlerin ne sucu var verenler vercek vermyenler yine vermyvek 8milyon X 2 cukka 0 0 Yanıtla
  • Kerem Erdem:
    Para yok ne yapsınlar tuturmuşlar bir yol gidiyorlar daha neler göreceğiz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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