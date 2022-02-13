Üye Girişi
Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi

13.02.2022 19:59
Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Ekonomik Krizlere İslami Çözümler" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Ekonomik Krizlere İslami Çözümler" konulu konferans düzenlendi.

Köklü Değişim Medya'nın organizasyonunda Tatvan Kültür Merkezi'nde "Ekonomik Krizlere İslami Çözümler" konulu konferans düzenlendi. Konferansta enflasyon ve hayat pahalılığı, sanayi sektörü ve sanayi politikası, tarım ve hayvancılığın yeniden canlandırılması, istihdam sağlanması ve işsizliğin düşürülmesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergisiz bir ekonomi, can yakan faturalar, ticaretin canlandırılması, kamu malının korunması ve tasarruf tedbirleri, uluslararası kurumlar ve anlaşmaların iptali konuları ele alındı. Sinevizyon gösterisi ile başlayan konferansta Köklü Değişim Bitlis Temsilcisi Mehmet Emin Çimen ile İslam İktisat Uzmanı Muhammed Hanefi Yağmur ve ilahiyatçı yazar Abdullah İmamoğlu konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılara ekonomik krize 10 maddede çözüm önerileri konulu broşür dağıtıldı.

İslam'ın eksiksiz bir din olduğunu, ticari ve ekonomik boyutta yaşanan sıkıntıların aslında esas çözümünün İslam'da olduğunu belirten Köklü Değişim Bitlis Temsilcisi Mehmet Emin Çimen, "Bugün Köklü Değişim Yayıncılık olarak yaşanan ekonomik krizlere İslam'da 10 maddede çözüm önerisini kamuoyuna sunmak için bir konferans sunduk. Konferansımız aslında somut olarak Türkiye halkının yaşamış olduğu ekonomik krizlerin çözümü odaklı somut bir 10 maddelik, bunu toplum ile paylaştık. İslam'ın bir tek namaz, oruç ve zekat ibadetinin dışında bizim mükemmel olan dinimizin toplumun şu an da hücrelerine kadar inmiş olan bu ekonomik krizlerle alakalı çözümünün olduğunu, alternatif bir çözümün İslam'da olduğunu topluma indirdik. Bu çalışma yaklaşık olarak 3 haftayı buldu. Köklü Değişim olarak Mersin, Adana, Bursa ve İstanbul'da yapılan konferanstan sonra ilahiyatçı yazar Abdullah İmamoğlu ile İslam İktisat Uzmanı Muhammed Hanefi Yağmur'u dün Van'da konferanslarından sonra bugün Bitlis'e getirdik" şeklinde konuştu.

Konferanstaki amaçlarının Türkiye'de yaşanan ekonomik krize çözüm oluşturmak olduğunu dile getiren Köklü Değişim Üyesi Sidar Yoldaş ise, "Yaşadığımız bu ekonomik krizin çözümünü kendi dinimiz İslam'da olduğunu ve İslam iktisat nizamının uygulanması gerektiğini şu anki yaşadığımız ekonomik krize 10 maddelik çözüm önerimiz var. Bununla ilgili Türkiye genelinde paneller düzenleniyor. Halkımıza bu yaşadığımız asıl krizin sebeplerinin kapitalist sistemin olduğunu ve çözümün ancak İslam'da olduğunu anlatabilmek veya unutulmuş İslam nizamını insanlarımıza hatırlatmak" diye konuştu. - BİTLİS

Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi
Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi
Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi
Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi

YORUMLAR
500

Türkiye, Hanefi, Bitlis, İslam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
19:52 Savaş sesleri yükseliyor! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
19:42 Son Dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına EPDK'dan cevap: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
19:25 CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı
19:19 Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 20:06:24. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan'da 'Ekonomik Krizlere İslami Çözümler' konferansı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement