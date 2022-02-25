Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı - Son Dakika
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Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı

25.02.2022 10:20
Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı. İlçede, 115 üreticiye toplam 6 bin 400 ceviz fidanının teslimi gerçekleştirildi.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Tarım Müdürü Özkan Parlak, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, il Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve ilgili personelin katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, tarımsal girdilerin önemini hatırlatarak "Tavşanlı'nın bereketli topraklarını korumalıyız" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi'nde teslim edilen 6 bin 400 fidan 400 dekar alana dikilecek ve 5 ila 10 yıl içerisinde ürün vermeye başlayacak.

2022 fiyatlarına bakıldığında kabuklu yerli cevizin kilosu ortalama 40 TL'den satılıyor. Hesaplamaya göre, 115 üreticinin ürün almaya başlamasıyla bugün ki fiyatla Tavşanlı ekonomisine katkısı 15 milyon 360 bin TL olacak.

Ceviz fidanı alan üreticilerden Yusuf Keskin, "Daha önceden kayıtlarımızı yapmıştık. Ayvalı köyünde 12 dönüm kadar alana 200 adet fidan dikimini Allah nasip ederse gerçekleştireceğim. Üretime katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı
Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı

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Tavşanlı, Hisarcık, Tarım, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı - Son Dakika


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