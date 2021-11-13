Tavşanlı'da 21 çiftçiye 170 bin çilek fidesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 170 bin çilek fidesi sahiplerine teslim edildi.

Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kuruçay beldesinde 21 çiftçiye çilek fidesi dağıtıldı.

42 dekar alanda dikilecek 170 bin çilek fidesi törenle sahiplerine teslim edildi.

Düzenlenen törene Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, daire amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Yapılan konuşmalarda Kütahya tarımının güçlendirilmesi için yapılan yatırımlar ve hedeflenen üretim kapasiteleri değerlendirildi.

Daha sonra törene katılan protokol üyeleri çiftçilerin fidelerini teslim etti. Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray'ın 12 dönümlük tarlasına geçen idareciler, burada çilek fidesi dikerek töreni tamamladı.

Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede, Kuruçay Beldesi'nin çilekle anılan bir yerleşim alanı olarak görebileceklerini kaydetti.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, çilek üretiminin önemli bir gelir kaynağı olacağına inandıkları ifade ederken şunları söyledi, "Devletin imkanlarını üreten, çalışkan insanlarla buluşturmak çok güzel. İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla ve bir o kadar da belediyenin ve Kuruçay Kalkınma Kooperatifi'nin katkılarıyla bu proje gerçekleştirildi. İnşallah Kuruçay yapılacak çalışmalar ile çilek üretim merkezi olacak. Ürettikten sonra gerisi dert değil, alıcılar geliyor ayağınıza kadar. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " - KÜTAHYA