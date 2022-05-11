Tavuk eti üretimi yüzde 3 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tavuk eti üretimi yüzde 3 arttı

11.05.2022 10:22
Tavuk eti üretimi yüzde 3 arttı

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 arttı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 202 bin 938 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,65 milyar adet olarak gerçekleşti. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azaldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

Bir önceki ay 180 bin 53 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 12,7 artarak 202 bin 938 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 555 milyon 418 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 6,3 artarak 1 milyar 653 milyon 693 bin adet oldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türkiye ihracat iklimi endeksi Nisan'da 54,4'e yükseldi Türkiye ihracat iklimi endeksi Nisan'da 54,4'e yükseldi Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 3 arttı Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 3 arttı Arzum, ilk çeyrekte 33,9 milyon TL net kar elde etti Arzum, ilk çeyrekte 33,9 milyon TL net kar elde etti

Türkiye İstatistik Kurumu, Tavuk, Hindi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tavuk eti üretimi yüzde 3 arttı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:15 Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi Şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Tavuk eti üretimi yüzde 3 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement