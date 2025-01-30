TBMM'de asgari ücrete destek görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Ekonomi

TBMM'de asgari ücrete destek görüşmeleri başladı

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Asgari ücretle ilgili destek görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'da başladı. Yapılan görüşmelerde asgari ücretin belirlenmesi ve işçilere sağlanacak destekler masaya yatırılıyor. Görüşülen teklife göre, 2025 yılı için işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği 1000 lira olacak.

30.01.2025 11:10
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'unda emekli maaşlarına artış ve işverene asgari ücret desteğinin devamını içeren yasa teklifi görüşülüyor. Söz konusu teklife göre, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, 2025 yılı için işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği 1000 lira olacak.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve toplam 9 maddeden oluşan teklife göre, 2024 yılı için 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya çıkarılacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1000 LİRAYA YÜKSELTİLİYOR

Teklif, aynı zamanda işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2025 yılında da devam etmesini öngörüyor. 2016 yılından bu yana sürdürülen bu destek, yeni düzenleme ile 1000 lira olarak belirlenirken, amaçlanan hedefler arasında kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve iş güvencesini korumak da bulunuyor. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TBMM\'de asgari ücrete destek görüşmeleri başladı

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM'de asgari ücrete destek görüşmeleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat olguner:
    Asgari ücrete zam çok oldu 5 bini geri alıp işverene verin asgari ücretli odun yer evde 59 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    para verin boş laflariniz size kalsın 19 0 Yanıtla
  • osman k:
    ben bu haberde asgari ücretliye yapılacak destekle ilgili bir bilgi okuyamadım en düşük emekli aylığı ve işverene verilecek destek diyor saçma bir haber olmuş. 12 0 Yanıtla
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