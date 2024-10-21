TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekonomiye dair yoğun bir trafik başlıyor. Bu durum, ekonomi politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda önemli kararlar alınacağı anlamına geliyor. Meclis, ekonomiye şekil verme ve yönlendirme konusunda kritik bir rol oynayacak.

21.10.2024 09:32
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun mesai yapacak. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak.

Meclis genel kurulunda tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

CEZALAR 10 KAT ARTACAK

Düzenleme ile aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara yönelik cezalar 10 kat artacak. Doğrudan satış sistemi yeniden düzenlenecek. Saadet zinciri olarak nitelendirilen uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetin önüne geçilecek.

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin de genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.

Meclis gündemindeki bir diğer kanun teklifi de 9'uncu yargı paketi. Düzenleme ile sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçları 'uzlaştırma'dan çıkarılıp 'ön ödeme' kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor. Böylece istismarların önüne geçilmesi hedefleniyor.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Mecliste bütçe maratonu başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Ardından da belirlenen takvime göre bakanlık ve kurumların bütçeleri görüşülecek.

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fevzi Kocakulak:
    Birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilecek diye sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ne zaman yerine gelecek diye bekliyoruz….!!! 12 3 Yanıtla
  • Cenk:
    2025 yılını iktidar yılı ilan edin. Yada Zenginden alıp Fakire verin. Yada vatandaşa da çalmasını öğretin. 0 0 Yanıtla
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