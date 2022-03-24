TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti

24.03.2022 15:56
TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Türkiye 5. nesil savaş uçakları içerisinde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geliyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Türkiye 5. nesil savaş uçakları içerisinde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geliyor. Milli Muharip savaş uçağımız dünyanın en son donanımıyla uçacak." dedi.

Aydın ve beraberindeki Komisyon üyeleri, TUSAŞ'ın tesislerini ziyaret etti.

Komisyon üyelerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti. Aydın ve beraberindekiler, TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ahmet Aydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'ın çalışmalarından gurur duyduklarını ve şirketin çalışmalarını yerinde gördüklerini ifade etti.

TUSAŞ'ta hem savunma hem havacılık alanlarında muazzam adımların atıldığını gördüklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi alanında ithalatçı konumundayken, tamamen dışa bağımlı konumdayken bugün hakikaten her türlü ambargoya, kısıtlamaya rağmen geldiğimiz nokta gurur verici. Yüzde 80 millilik ve yerlilik oranına ulaşmış durumdayız. Türkiye 5. nesil savaş uçakları içerisinde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geliyor. Milli Muharip savaş uçağımız dünyanın en son donanımıyla uçacak."

Aydın, ülkelerin bağımsızlığının savunma sanayisinden geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tam bağımsız olmak istiyorsanız, savunma sanayinizi kendiniz kurmak zorundasınız. Savunma sanayisi anlamında dışa bağımlılıktan kurtulmalısınız. Biz, şu anda, bunu ihraç noktasına getirdik. Dünyada pek çok ülkeden Türkiye'ye bu noktada talep var. Eğer savunma sanayiniz güçlüyse diplomaside de güçlüsünüz, ekonomik olarak da güçlüsünüz. Bütün savunma sanayi şirketlerimizin gayretiyle muazzam bir noktaya geldik."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Katar'da düzenlenen savunma sanayi fuarına değinerek, Türk şirketlerin her alanda sahada bulunduklarını, fuarda kara, hava ve deniz araçları ve elektronik sistemler gibi her alanda Türk şirketlerinin varlığının hissedildiğini söyledi.

Demir, "Fuarı gezdiğinizde de diğer batılı ülkelerin gerçekten yanında Türkiye'nin bir çıkış yaptığı gözlenebiliyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika


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