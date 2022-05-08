TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmez - Son Dakika

Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından asgari ücretli vatandaşlar da asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda NATO toplantısı dönüşünde yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? sorusuna, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" yanıtını vermişti.

"ENFLASYON ALTINDA BİR DURUM VARSA MÜDAHALEDEN KAÇINMAYIZ"

Yine AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" ifadelerini kullanarak heyecan yaratmıştı.

AK PARTİLİ İSİMDEN CANLI YAYINDA UMUTLANDIRAN SÖZLER

Bu sefer de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili umutlandıran sözler geldi. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" ifadelerini kullandı.

"YIL ORTASINDA DA ZAM YAPILACAĞINI DUYURUYORUZ"

Yılmaz'ın konuyla ilgili diğer açıklaması şu şekilde: "Bir süre daha enflasyon ile yaşayacağız. Ama hükümetimiz bu enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da dar kesimlileri enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz."