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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

29.12.2021 14:14
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Doların değerinin 17'lere, 18'lere gelmesi, ekonomik temellerle politik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Doların değerinin 17'lere, 18'lere gelmesi, ekonomik temellerle politik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi. İşin temelinde vatandaşı korku ve paniğe itip daha fazla artacak gibi algı oluşturması vardı ve maalesef bu süreci yaşadı Türkiye. Bu çok uzun sürmedi." dedi.

Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Son iki yılda dünyanın çok ciddi sıkıntılarla karşılaştığını beliren Yılmaz, iklim değişikliği tartışmalarının da bu yıl ön plana çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği politika çerçevesinde faiz oranlarını düşürüp, sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Birtakım çevreler Cumhurbaşkanı'mızın bu faizdeki politikasının sonrasında vatandaşımızda korku ve panik havası oluşturdu. Faizlerin düşmesi bir miktar dövizi hareketlendirebilir, belli limitler içinde bunu anlayabilirsiniz. Ama doların değerinin 17'lere, 18'lere gelmesi, ekonomik temellerle politik gerçeklerle hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir hareketlenmeydi. İşin temelinde vatandaşı korku ve paniğe itip daha fazla artacak gibi algı oluşturması vardı ve maalesef bu süreci yaşadı Türkiye. Bu çok uzun sürmedi. Bu süreç bize şunu gösterdi ki bu suni bir artıştı. Doğal, ekonomik gerçeklere dayalı bir artış olsa bu kadar hızlı geriye gelmezdi zaten. Vatandaşa 'Dolar alın, dolar daha da çok artacak.' diye telkinde bulunanlar, şimdi kaybeden vatandaşlara hesap vermeli diye düşünüyorum."

"Finansal yapımızı daha çeşitlendiren bir yapıyı önümüzdeki günlerde göreceğiz"

Finansal piyasalar açısından en önemli meselenin vatandaşların alternatiflerini çoğaltmak olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede yeni birtakım enstrümanlar geliştiriyor hükümetimiz. Bunlar da ülkemizin gündemine gelecek. Bir kısmı Meclisimizin gündemine gelecek, bir kısmı idari kararlarla yapılacak. Biri altınla ilgili çalışmalar. Yastık altında 280 milyar dolarlık bir altın varlığından bahsediliyor. Bunun ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalar söz konusu. Bir taraftan da Bitcoinler ve diğer coinler... Bu paralar uluslararası bir network içerisinde nereye gittiği de çok belli olmayan bir şekilde değerlendiriliyor. Düzenleme çerçevesini ortaya koyup, bizim Merkez Bankamızın, otoritelerimizin gözetimi ve denetimi altında, tasarruf sahipleri için de daha sağlıklı bir çerçevede, 'kendi coinlerimizi geliştirme' diyelim, bu konuda birtakım çalışmalar var. Finansal yapımızı daha çeşitlendiren, derinleştiren bir yapıyı da önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Yılmaz, bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğünü belirterek "Şu an önümüzdeki meselelerden biri enflasyon meselesi. Dünya büyüme açısından bir sıkıntı yaşadığı gibi enflasyonda da bütün dünyada artış oldu." ifadelerini kullandı.

Salgın, kuraklık, salgın sonrası yaşanan lojistik ve tedarik problemleri ile geçiş sürecinin etkisiyle tüm dünyada fiyatların hareketlendiği bir dönem yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, özellikle enerji, petrol, doğalgaz başta olmak üzere dünyanın birçok konuda fiyatların dolar bazında arttığı bir dönem yaşadığını bildirdi. Yılmaz, bu durumun tüm dünyayı etkilediğini dile getirerek "Bizi de elbette etkiliyor çünkü biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dışarıdan ithal etmek durumunda olan bir ülkeyiz. Ancak bunun vatandaşımıza en az yansıması için de her türlü gayreti sarf ettik. Buna rağmen enflasyon, dünyada da biz de de önemli mesele. Bunun önümüzdeki süreçte makul seviyelere düşmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkan Haşim Sağlar da katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, Yılmaz Bingöl, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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