TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil

Merkez Bankası temmuz ayında faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Bir dahaki döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indiriminin gündemde olmadığını ve sıkı duruşun indirimler başladığında da korunacağını söyledi.

26.07.2024 12:10
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Son 4 aydır faizi sabit tutan Merkez Bankası bir sonraki dönemde indirim kararı alır mı, yoksa bunun için erken mi? Merak edilen soruya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yanıt verdi.

Cevdet Akçay, Reuters'a Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akçay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK"

"Erken bir faiz indirimi yeniden canlanan enflasyon riski oluşturabilir. Para politikasındaki gevşeme ancak aylık enflasyondaki kalıcı düşüşle birlikte birçok faktörün uygun hale gelmesinin ardından başlayacak. Enflasyonda, beklentilerde ve iç talepte kalıcı iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.

"BEKLENTİLERİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Piyasa, firmalar ve hanehalkı enflasyon beklentilerini yakından izliyoruz; sadece piyasa beklentileri yıl sonu öngörümüze yakınsamaya başladı. Vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuzda aylık enflasyona 1.5 puan ilave katkı yaratacağını tahmin ediyoruz."

Öte yandan; TCMB temmuz ayı faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı ve politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Merkez, bu karar ile üst üste dördüncü ayında faizi sabit tutmuş oldu.

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Onat Kılıçoğlu: Ben bu ülkeyi faiz lobilerine teslim etmem , dedi biri ! 14 0 Yanıtla
  • doğan: Faiz indirim gündemde değil, asgari ücret zammı gündemde değil. ne kadar güzel herşey 10 1 Yanıtla
  • Erhan Nas: nas vardı kayboldu gitti kimse bahsetmiyor 10 0 Yanıtla
    Harun Çelik: Nas oldu BAS 4 0
  • Ali Yolun: Bu faizleri indirin artık 3 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: faiz inerse enflasyonun önüne kimse geçemez, bunuda böyle bilin,, nassssss 1 0 Yanıtla

12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
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