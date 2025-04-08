TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda düşüş sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda düşüş sürüyor

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini söyleyerek "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir." dedi.

08.04.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB Başkanı Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirterek "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir." dedi.

TCMB Başkanı maliyet artışlarının yavaşladığını da belirterek "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir." dedi.

"İHRACATTA PAZAR PAYI ARTACAK"

Karahan, maliyet artışlarının yavaşladığını da belirtirken, sunumunda değindiği cari işlemlerde, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir" diye konuştu. Karahan'ın sunumunda, son dönemde finansal piyasalarda gözlemlenen oynaklığa değinirken, "Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükselmiştir" denildi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞMEKTEDİR"

Dr. Fatih Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirttiği sunumunda, maliyet artışlarında yavaşlama olduğunu da iletti. "Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir" denilen sunumda şu değerlendirmeler de yer aldı: "Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir."

Karahan sunumunda, altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin istikrarlı seyrettiğine işaret ederken, zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payının arttığını, cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu da vurguladı. Yurt içi talebin ılımlı seyretmesine karşın bir miktar dirençli olduğu belirtilirken, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiği de dikkat çekti.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fatih Karahan, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda düşüş sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi!

11:56 İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
11:38 Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi!
11:16 Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar
11:15 Özel’den Bahçeli’ye “cuntacılık“ yanıtı Kendi sözlerini hatırlattı Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı
16:40 Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
16:38 Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
16:35 Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
16:34 Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
16:30 ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
16:28 Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
16:22 Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
16:17 Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
16:03 Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
15:55 Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 12:21:40. #7.12#
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda düşüş sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement