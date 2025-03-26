Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen video konferansta, İBB'ye yönelik 19 Mart Çarşamba günü düzenlenen yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında ne kadar döviz satıldığını gün gün açıkladı. Başkan Karahan, çarşamba, perşembe ve cuma günü toplam 25 milyar dolar satıldığını söyledi.

26.03.2025 08:08
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uluslararası yatırımcılarla düzenlenen video konferans toplantısına Bakan Mehmet Şimşek'le birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Fatih Karahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart Çarşamba günü düzenlenen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından piyasada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

"PİYASA DOSTU ADIMLAR ATTIK"

Ekonomim'de yer alan habere göre, piyasalarda oluşan çalkantıyı dindirmek için gereken her şeyi yapacaklarını ifade eden Fatih Karahan, çalkantının geçici olduğunu ve piyasa dostu adımlar attıklarını vurguladı.

TCMB'NİN NE KADAR DÖVİZ SATTIĞINI AÇIKLADI

Karahan, İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik soruşturmaların ilk üç gününde piyasalardaki sarsıntıyı engellemek için Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığına ilişkin bilgileri yabancı yatırımcılarla paylaştı. Toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, operasyonun ilk gününde yani 19 Mart Çarşamba günü Merkez Bankası 10 milyar dolar satış gerçekleştirdi. 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satılırken, piyasadan en çok talep ise üçüncü günde, 22 Mart Cuma günü geldi. Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı. Fatih Karahan'ın verdiği rakamlara göre Merkez Bankası 3 günde toplam 25 milyar dolar sattı. TCMB Başkanı Karahan söz konusu satış hesabının piyasa tarafından da yapılabildiğini sözlerine ekledi.

'YERLİLERİN DÖVİZ TALEBİ AZALMIŞTIR'

Fatih Karahan'ın, dolarizasyonunun devam edip etmeyeceğine dair düşüncelerinin sorulması üzerine "Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır" dediği aktarıldı.

Karahan, Türkiye'nin reel efektif kur bazlı dezenflasyon stratejisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz."

TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, TCMB'nin toplantı bazında karar vermeye devam ettiğine dikkat çekerek, ara toplantının bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, video konferansla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu'dan yaklaşık 4 bin beş yüz yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir" dedi.

KUR DENGELENDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL kuru çarşamba günü 42 seviyesini test ederek yeni bir rekor kırdı. TCMB'nin müdahalesiyle birlikte kur yeniden gerileyerek 38 civarında dengelendi. Bugün itibarıyla da kurda yatay seyir devam ediyor.

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Erol:
    Başkan bu dolarlar kime ve hangi miktar üzerinden satıldıgınıda açıklasan 140 7 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    pamuk prenses bile 1 kez öpülünce uyandı nasıl bir kitlesinin 22 yıldır uyanmıyosunuz 107 21 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    bunlar veriden ne anlar kaç paket makarna eder ordan hesap yaptırın kitlenize yoksa anlamıyorlar :) 87 28 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    25 milyar türk lirası değil dolar arkadaşlar 4 gün iiçin idare edilen rakam:) 104 8 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    tiplere bak fetö görünümlü akpli :) 84 21 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ne satılıyor ne gidiyor belli değil hesap veren yokki bazı akkoyunlarda 2 Gr ota muhtac beyin yok sürü psikolojisi resmen helal olsun CHP tepkisini ortaya koyuyor bu o ç evlerinden tepki gösteriyor 53 29 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu doları sattiranlardan alın milletin parasini kim sebeb olduysa yazıklar olsun 61 6 Yanıtla
  • Umut Toy:
    Nasıl olsa nefes alma vergisi uçma vergisi kaçma vergisi adı altında yeni vergi sistemi uygulayarak açığı vatandaştan karşılarlar bunlar. Kendileride lüks hayatlarına devam edip vatandaşı şükretmeye devam ettirirler 47 3 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    almanyadan geliyor euroya çevirmeye çalışıyor türkiyedeki fiyatları amerikadan geliyor kaç dolar ediyor diye hesaplıyor isviçreden geliyor franktan hesaplıyor arasındaki farkı bulmak için verilerin bizim türklerde kaç paket makarna ediyor ordan yola çıkıyorlar :)) 30 4 Yanıtla
  • kenan sar:
    bi banka kaldı satılmadık 22 1 Yanıtla
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