Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uluslararası yatırımcılarla düzenlenen video konferans toplantısına Bakan Mehmet Şimşek'le birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Fatih Karahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart Çarşamba günü düzenlenen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından piyasada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

"PİYASA DOSTU ADIMLAR ATTIK"

Ekonomim'de yer alan habere göre, piyasalarda oluşan çalkantıyı dindirmek için gereken her şeyi yapacaklarını ifade eden Fatih Karahan, çalkantının geçici olduğunu ve piyasa dostu adımlar attıklarını vurguladı.

TCMB'NİN NE KADAR DÖVİZ SATTIĞINI AÇIKLADI

Karahan, İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik soruşturmaların ilk üç gününde piyasalardaki sarsıntıyı engellemek için Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığına ilişkin bilgileri yabancı yatırımcılarla paylaştı. Toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, operasyonun ilk gününde yani 19 Mart Çarşamba günü Merkez Bankası 10 milyar dolar satış gerçekleştirdi. 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satılırken, piyasadan en çok talep ise üçüncü günde, 22 Mart Cuma günü geldi. Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı. Fatih Karahan'ın verdiği rakamlara göre Merkez Bankası 3 günde toplam 25 milyar dolar sattı. TCMB Başkanı Karahan söz konusu satış hesabının piyasa tarafından da yapılabildiğini sözlerine ekledi.

'YERLİLERİN DÖVİZ TALEBİ AZALMIŞTIR'

Fatih Karahan'ın, dolarizasyonunun devam edip etmeyeceğine dair düşüncelerinin sorulması üzerine "Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır" dediği aktarıldı.

Karahan, Türkiye'nin reel efektif kur bazlı dezenflasyon stratejisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz."

TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, TCMB'nin toplantı bazında karar vermeye devam ettiğine dikkat çekerek, ara toplantının bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, video konferansla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu'dan yaklaşık 4 bin beş yüz yatırımcı yoğun ilgi göstermiştir" dedi.

KUR DENGELENDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL kuru çarşamba günü 42 seviyesini test ederek yeni bir rekor kırdı. TCMB'nin müdahalesiyle birlikte kur yeniden gerileyerek 38 civarında dengelendi. Bugün itibarıyla da kurda yatay seyir devam ediyor.