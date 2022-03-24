TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enerji dışı üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı" - Son Dakika
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enerji dışı üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"

24.03.2022 13:35
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enerji dışı üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdığını belirterek, "Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdığını belirterek, "Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Rezervlerimizi aynı kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Şahap Kavcıoğlu, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yatırımcılarla bir araya geldi.

Toplantıda, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Kavcıoğlu, yüksek frekanslı verilerin, ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kavcıoğlu, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, "KDV indirimi ve kademeli enerji tarifesinin, enerji fiyatlarındaki artışı dengeleyeceğini düşünüyoruz. Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) makası ham verilerin ima ettiğinden düşük." değerlendirmelerinde bulundu.

Liralaşma stratejisinin fiyat istikrarında asli unsur olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, cari denge beklentilerindeki sapmanın enerji fiyatından kaynaklandığını bildirdi.

Kavcıoğlu, son bir yıldır geliştirdikleri proaktif rezerv yönetim stratejilerini son aylarda çeşitlendirdiklerine işaret ederek, "Bu kapsamda rezervlerimiz, son dönemde istikrarlı bir seyir izlemekte. Biz, TCMB olarak rezervlerimizi aynı kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz. Öte yandan uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken, bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz. Baz etkilerinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon gelecek yıl tek haneye yakınsayacak"

Toplantı kapsamında TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Orhun Sevinç de bir sunum yaptı.

Sunumunda, bölgesel çatışmanın Rusya ve Ukrayna'ya olan ihracatı etkilediğini, ancak ihracatçıların pazar değiştirme esneklikleri sayesinde başta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatla kayıpların telafi edildiğini anlatan Sevinç, "2022'de turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

TCMB Para Politikası Kurulu Üyesi Mustafa Duman ise enflasyonun, dışsal ve geçici faktörlerden dolayı yükseldiğini belirterek, "Enflasyon yıl sonuna doğru gerileyecek, gelecek yıl da tek haneye yakınsayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu, Enerji, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enerji dışı üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı' - Son Dakika


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