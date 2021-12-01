Merkez Bankası: "Döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle BİST VİOP nezdinde işlem yapılmaya başlandı"
01.12.2021 12:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle BİST Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle BİST Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığı belirtildi. - ANKARA
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