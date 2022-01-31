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Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi Açıklaması

31.01.2022 15:30
Merkez Bankası, hükümete "Açık Mektup" gönderdi Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hükümete gönderdiği mektupta, "TCMB sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, kısa vadeli geçici kazanımlar yerine uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hükümete gönderdiği mektupta, "TCMB sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, kısa vadeli geçici kazanımlar yerine uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini başlatmış bulunmakta, liralaşma stratejisi bu sürecin asli unsurunu oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Açık Mektup" gönderdi. 2021 yıl sonu enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta, enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemler yer aldı.

Mektupta, TCMB'nin sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, kısa vadeli geçici kazanımlar yerine uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini başlatmış bulunmakta olduğu belirtildi.

Liralaşma stratejisinin bu sürecin asli unsurunu oluşturduğu vurgulanan mektupta, liralaşmanın orta ve uzun vadede enflasyonla mücadelede para politikasına vereceği desteğin üç kanalla gerçekleşeceği aktarıldı.

Mektupta, bu üç kanalla ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Birincisi, kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlar ile Türk lirası tasarruflar teşvik edilecek ve getirilerinin alternatiflerine göre geride kalmasına izin verilmeyecektir. Kur korumalı tasarruf araçlarının, yıllardır çözüme kavuşturulamayan çok kısa vadeli mevduat yapısının vade uzatımı dönüşümüne de destek olacağı daha şimdiden anlaşılmaktadır. Zorunlu karşılıklar ve kur korumalı mevduat kararlarımız ile liralaşma sürecinin orta vadede fiyat istikrarına kalıcı katkı sağlamasını beklemekteyiz. İkincisi, TCMB likidite ve karşılık operasyonlarında Türk lirası araçlara geçişin kademeli bir şekilde yönetilmesidir. Para takas işlemlerinin toplam fonlama içerisindeki payının azaltılması başta olmak üzere, Türk lirasına erişimde Türk lirası cinsi teminat ve araçlar önceliklendirilecektir. Zorunlu karşılık politikalarında da bu ilke gözetilecektir.

Üçüncüsü, enflasyon ile mücadelede üretim kapasitesini geliştirerek kalıcı kazanımlar sağlayabilmek için, cari dengeyi destekleyen ve döviz kazandırıcı sektörlere yönelik fonlama ihtiyaçlarının uygun vadelerle lira cinsinden karşılanabilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu hedeflere odaklanmış kredilerin desteğiyle üretimin finansmanında dış borçlanmaya bağımlılık en aza indirilerek, kurların serbest piyasa koşullarında ve ekonomik temeller etrafında uzun dönemli istikrarı için gerekli koşullar sağlanacaktır."

"Mali disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir"

Mektupta, fiyat istikrarını sağlayacak ve sürdürecek adımların başarısı için ekonomi politikaları arasındaki uyum ve toplumsal mutabakatın mümkün olan en geniş tabanda oluşturulmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Bu bağlamda, sürdürülebilir fiyat istikrarı için başarı potansiyelinin her zamankinden fazla olduğu belirtilen mektupta, "Mali disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir. Vergilendirme stratejilerinin fiyat istikrarı hedefleriyle tam uyumlu hale getirilmesi ve ticarette fiyat rekabetini engelleyen unsurlara karşı Kamunun denetim, gözetim ve düzenleme kapasitelerinin etkin kullanımı; fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilebilmesi için önemini korumaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Nureddin Nebati, Cumhuriyet, Hükümet, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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